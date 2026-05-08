La afilada pregunta con la que Gerard Piqué reactiva la polémica entre Valverde y Tchouaméni en el Real Madrid

Los ánimos al interior del camarín del Real Madrid no son los mejores. El conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni encendieron el ambiente dentro del equipo merengue.

Lo que comenzó con una discusión en un entrenamiento acabó con el uruguayo en un centro asistencial con una herida en la cabeza y con un histórico castigo.

Pero lejos de que todo se cerrara ahí con la sanción, el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, reactivó la polémica.

Todo comenzó tras unas declaraciones del exportero Iker Casillas en las que intentó minimizar la situación, indicando que “en nuestra época también pasaba”, reconociendo diferencias internas en los vestuarios, los cuales, a su juicio, debían resolverse internamente, en especial antes de un clásico.

Horas después, el exarquero recordó esta entrevista en su cuenta de X, lugar en el que apareció el exdefensor con una incisiva pregunta: “¿Y quién crees que ganó la pelea?”.

Y quién crees que ganó la pelea? — Gerard Piqué (@3gerardpique) May 8, 2026

El castigo del Real Madrid

Durante la jornada del jueves, el Real Madrid hizo público un comunicado en el que exponían que el conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni sería investigado por el club. Y un día después llegó la sanción.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente. Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos”, señala el conjunto merengue en una declaración publicada en la página web del Real Madrid.

“Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna”, agrega el equipo más ganador de la Champions League.

Por último, el comunicado revela el histórico castigo económico contra Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni: “Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes”.

Las explicaciones de Valverde

Una vez anunciada la investigación interna, Federico Valverde realizó una publicación en la que daba a conocer su punto de vista.

“Ayer (miércoles) he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande”, comenzó explicando.

“En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica”, añadió.

“Hoy (jueves) volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital“, continuó.

Valverde negó haber llegado a los golpes con Tchouaméni, pese a que el club le abrió un expediente disciplinario a ambos: “En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió”, indicó.