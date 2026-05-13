En vivo: el Sevilla de Alexis y Suazo espera dar un paso más hacia la salvación contra Villarreal
El elenco rojiblanco visita al Submarino amarillo por la 36° jornada de la competencia española.
Minuto a minuto
Villarreal 1-0 Sevilla
(13′) ¡Gol de Villarreal! Tras una buena jugada colectiva cargada por el sector izquierdo, Gerard Moreno define con suavidad y buena colocación para vencer al arquero del Sevilla.
(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Villarreal y Sevilla.
Gabriel Suazo es titular, mientras que Alexis Sánchez es suplente.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. Esta vez les llevamos el partido entre Villarreal y Sevilla.
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