El elogio del DT de España a Cristiano Ronaldo tras eliminar a Portugal: “Soy gran un admirador de él; de cómo vive el deporte”

España ganó un partido difícil, de esos que hay que sacar adelante como sea en el Mundial. Por los octavos de final, la Roja europea se impuso en la agonía y eliminó a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Por la importancia de esta clasificación a cuartos, sobre todo por la envergadura del rival, en el conjunto ibérico destacaron el triunfo. “Ha sido un partidazo. Dos superequipos. Era una final anticipada; hemos sufrido hasta el final. Los dos hemos demostrado que queríamos ganar. Hemos hecho un partido muy completo. Los jugadores importantes son los que salen del banquillo y nos han dado la energía para culminar el partido", declaró el entrenador Luis de la Fuente al terminar el encuentro.

El director técnico fue clave en la elección de los nombres. Mandó a la cancha a Mikel Merino, Ferrán Torres y Fabián Ruíz, y los tres participaron en la jugada que culminó en el gol de la victoria sobre los minutos de descuento. Por este motivo, el estratega valoró el acierto desde la pizarra y la positiva inclusión de estos futbolistas. "Le he dicho a Merino y a los demás que jugara como siempre. Ya estábamos pensando un poco en darles ritmo para afrontar la prórroga sin acabar de entrar. Ha sido magistral su actuación. Tenemos 26 jugadores de un nivel altísimo", puntualizó.

Una vez consumada la clasificación, se vio al DT fundiéndose en un cálido abrazo con Cristiano Ronaldo. De la Fuente fue consultado por este momento y solo le quedó reconocer la calidad del Bicho. “Hemos hablado en alguna ocasión y soy un gran admirador de él, de sus valores, de lo que representa, de cómo vive el deporte y me parece un ejemplo para los jóvenes y cuando tenemos oportunidad de estar juntos nos reconocemos la admiración y el orgullo de conocerle”, confesó.

Rodri, la gran figura

Un puntal dentro de la cancha del estadio de Dallas fue Rodri. El volante que milita en el Manchester City se aduenó del mediocampo y orquestó cada una de las jugadas con las que España generó peligro. A raíz de este gran nivel, el jugador fue elegido por la transmisión oficial como el MVP.

Rodri fue la figura del partido entre España y Portugal. Foto: Selección de España/X.

A partir de este reconocimiento, el madrileño abordó el trámite del partido y destacó la batalla que plantó el cuadro luso. "España y Portugal somos dos equipos parecidos, que quieren el balón y tienen personalidad. Son los pequeños detalles los que han marcado la diferencia; así lo pensaba y así ha sido. En la primera acción que hemos encontrado por dentro ha venido el gol. Es un aprendizaje para los próximos partidos. Hay que mejorar la finura, porque somos muy buenos por dentro", dijo.

Tras firmar el pase a la ronda de los ocho mejores del Mundial, Rodri se envalentona y piensa en grande. “¿Nuestro techo? Hay mucho margen de mejora aún. Ahora toca descansar bien para estar bien a nivel físico, que es muy importante. Lo hemos dado todo”, sentenció.

Ahora, en España esperan por el ganador del cruce entre Bélgica y Estados Unidos.