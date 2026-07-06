El fin de una era: el llanto de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal y su despedida de los Mundiales

Corrían los descuentos del partido entre Portugal y España, por los octavos de final del Mundial 2026. Cristiano Ronaldo levantaba los brazos, se desmarcaba y luego se enojaba con sus compañeros. Eran los últimos minutos y el astro luso quería tratar de torcer la historia como sea, pero no pudo ser, una vez más. La Roja europea los venció por la cuenta mínima y de esa forma se acabó la última oportunidad de CR7 de levantar uno de los pocos trofeos que le faltan en su exitosa carrera: la Copa del Mundo.

Cuando el árbitro pitó el final, los contrastes se hicieron evidentes en el estadio de Dallas. Por un lado, los españoles festejaron casi con locura una sufrida clasificación a cuartos. Por el otro, Cristiano se paseaba lento por el césped, de un lado para otro, con sus compañeros detrás, como buscando una explicación, con los ojos brillosos; por momentos se tapaba el rostro con la mano, luego saludaba al público y aplaudía, como una clara señal de despedida. En ese estado, con ese rostro, salió de la cancha, en su despedida de los Mundiales.