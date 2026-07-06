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    Gobierno permitirá paso peatonal por el interior de La Moneda en el marco de los 200 años de la Presidencia

    La medida será excepcional y permitirá el miércoles el tránsito entre la Plaza de la Ciudadanía y la Plaza de la Constitución durante dos horas. Para ingresar será necesario presentar la cédula de identidad.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Vista del Patio de los Naranjos, parte del recorrido virtual en 360° del Palacio de La Moneda. Foto: Ximena Ruiz.

    En el marco de la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República, el gobierno informó que este miércoles habilitará, de manera excepcional, el paso peatonal por el interior del Palacio de La Moneda.

    La información fue dada a conocer a través de las redes sociales del Ejecutivo, donde se detalló que las personas podrán cruzar entre la Plaza de la Ciudadanía y la Plaza de la Constitución ingresando por la sede de gobierno.

    La medida regirá este miércoles 8 de julio, entre las 10.30 y las 12.30 horas, y estará disponible para quienes presenten su cédula de identidad al momento del ingreso.

    Desde el gobierno señalaron que durante años este recorrido formó parte del tránsito habitual de quienes circulaban por el centro cívico de Santiago.

    En esa línea, indicaron que la iniciativa busca que las personas puedan “reconectar con el corazón político de Chile”.

    Más sobre:GobiernoLa MonedaPaso peatonalAlameda

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