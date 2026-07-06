Gobierno de Chile se reúne con el representante de Comercio de EE.UU. por los aranceles

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo este lunes una reunión con el representante de comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer (una figura que en Chile sería similar a la de un ministro), para transmitir las inquietudes de los sectores afectados por los aranceles que impuso el presidente Donald Trump.

“Tuvimos una reunión de trabajo constructiva para buscar entendimientos mutuos. Nuestro objetivo es claro: resguardar los intereses de Chile, proteger a nuestro sector exportador y alcanzar las condiciones más favorables en una relación económica estratégica de largo plazo para ambos países. Queremos mantener una relación comercial constructiva”, dijo el ministro Pérez Mackenna tras el encuentro en Washington DC.

El encuentro se da en el contexto de los aranceles que se anunciaron en febrero de 2025, en el marco del llamado del Día de Liberación por el presidente de Estados Unidos. Luego, se implementaron, en distintas fechas según negociaban los países, y algunas materias primas se vieron eximidas, como el cobre —principal exportación de Chile y que se vendía a Estados Unidos como concentrado.

Sin embargo, otros productos que se exportaban desde Chile se vieron afectados por el gravamen, que luego de un año fue objetado por la Corte Suprema de Estados Unidos y Trump ha recurrido a otros mecanismos para mantener la vigencia de la medida objetada por la misma justicia en Estados Unidos.

Entre las nuevas medidas arancelarias, el mismo representante de comercio propuso un arancel de castigo contra Chile y otras 59 economías por importar bienes producidos con “trabajo forzoso”.

La medida propone un arancel entre el 10% y 12,5% para las exportaciones de las naciones apuntadas por la investigación y, según se informó en su momento, este 7 de julio iniciaban las audiencias públicas por el tema. Dicho proceso terminaba con el Presidente Trump tomando la decisión final.

Tras la cita de este lunes en Estados Unidos, el canciller destacó que Chile y la superpotencia poseen un Tratado de Libre Comercio desde 2003, “y una relación comercial ampliamente competitiva, que ha sido fundamental para el acceso de nuestro sector exportador en el mercado estadounidense”.

El ministro también enfatizó que “las exportaciones chilenas juegan un rol valioso en la cadena de producción estadounidense, abasteciendo al país con minerales críticos, alimentos, materias primas y bienes para la industria”.

Desde Cancillería destacaron que Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de Chile, con un intercambio total de US$34.332 millones en 2025. El primero es China.

Presencia del sector privado

Durante la jornada, el ministro Pérez Mackenna sostuvo un encuentro de trabajo con representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y otros gremios chilenos “para aunar una estrategia del Gobierno con el sector privado para impulsar el comercio del país”.

“Tanto el canciller como los representantes del sector privado se encuentran en Washington para defender los intereses del sector exportador ante los aranceles fijados por Estados Unidos”, agregaron desde Cancillería

Entre los asistentes a la reunión estuvieron representantes de la Sofofa, SalmonChile, Wines of Chile, Chile Carne, Corma y Consejo del Salmón.