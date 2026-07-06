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    Desistimientos en compra de departamentos alcanzan su mayor nivel en un año y caen ventas de entrega inmediata

    El último reporte de Toctoc evidencia un aumento en la proporción de desistimientos sobre las ventas en mayo. A su vez, se observa que sigue la tendencia a la baja en las ventas de entrega inmediata, asociada a los anuncios realizados por el gobierno.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Santiago 7 de marzo 2025. Fotografias referenciales de IPC. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La plataforma de compra y arriendo de viviendas, Toctoc, reveló en su último informe del mercado inmobiliario un alza en la proporción de desistimientos en el quinto mes del año. De acuerdo a las cifras del reporte, alcanzó su mayor nivel en un año.

    En mayo el nivel de desistimientos en la venta de departamentos alcanzó un 22%, su nivel más alto desde mayo del 2025, cuando llegó a 26%. En el último mes el salto fue de 377 desistimientos a 423, pero anualmente se observa una caída de 23% al observar solamente la magnitud, y no la proporción.

    Por su parte, en la compra de casas los desistimientos representan un 17% del total de las unidades brutas promesadas, lo que es su mayor nivel desde noviembre del año pasado. En mayo hubo un total de 51 desistimientos, lo que es 1 menos que en abril, y 35% menos que en mayo del 2025 cuando se contabilizó un total de 79.

    El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, explicó que “durante los últimos 4 años, el promedio de desistimientos fue del orden de 560 mensuales. Desde los últimos meses de 2025 y el primer trimestre de 2026 bajaron significativamente, en más de 40% debido al positivo impacto de la ley de subsidio a la tasa. Sin embargo, en los últimos meses estos desistimientos aumentaron a las cifras históricas de los últimos 4 años“.

    Sin embargo, desde Toctoc no ven con tanto pesimismo la situación. “La situación de los desistimientos no muestra elementos preocupantes que sugieran un retroceso en la mejoría general del sector, a pesar de un incremento puntual en el último mes ya que el análisis indica que este no es un fenómeno transversal en el mercado", señaló Cristóbal Bravo, head of research de la compañía.

    Bravo apunta a que el alza en los desistimientos de departamentos en mayo “no se atribuye primordialmente a un factor estacional, sino a variables operativas y coyunturales relacionadas con el ciclo de vida de los proyectos. De acuerdo con los datos, este incremento respecto al mes anterior no es un fenómeno transversal en el mercado, sino que se encuentra concentrado en proyectos específicos de ciertas comunas que están iniciando su etapa de escrituración. Es habitual que en este proceso, donde se formaliza la entrega legal de la propiedad, se produzcan ajustes que derivan en un aumento puntual de las renuncias a las promesas de compraventa".

    El repunte del mercado en veremos

    Desde la CChC relatan que si bien durante el último trimestre del 2025 y el primero de este año “las cifras apuntaban a un mejoramiento muy marcado por el efecto positivo del subsidio a la tasa hipotecaria”.

    “Hoy muchas decisiones de compra permanecen a la espera de definiciones sobre los resultados del proyecto de ley de reconstrucción nacional, que incorporan medidas como la exención transitoria al IVA para las viviendas y los cambios tributarios del DFL2. Por ello, es fundamental que dicho proyecto se tramite con la mayor celeridad para recuperar el dinamismo que mostraban las cifras hasta marzo de 2026″, afirmó el presidente del gremio.

    El reporte de Toctoc muestra que en mayo las ventas aumentaron, un 13,8% para departamentos (1.521 unidades) y un 6,9% en casas (254).

    “A pesar de la tendencia al alza en el año, el comportamiento reciente entre abril y mayo muestra matices importantes según el estado de la obra. Mientras que las ventas de unidades con entrega futura (en blanco o verde) se mantuvieron estables, se observó una postergación en la compra de viviendas con entrega inmediata", explica Bravo.

    Así, del total de ventas mensuales de departamentos un 44% corresponde a venta de entrega inmediata, la menor proporción desde mayo del 2024, en plena crisis de la construcción, cuando representaba el 43%. Para casas, llega a 52%, lo que se ha mantenido estable en los últimos meses, pero alcanza su nivel más bajo desde noviembre del año pasado.

    Lo anterior, se atribuye “al anuncio por parte de la autoridad de un beneficio tributario relacionado con la eliminación del IVA, cuya vigencia se estima para fines del tercer trimestre de 2026, lo que ha llevado a muchos compradores a esperar para concretar dichas adquisiciones. Así mismo, la entrada en vigencia del registro de deuda consolidada ha impactado en la compra de múltiples unidades simultáneamente”.

    Más sobre:Mercado InmobiliarioVenta de viviendasDepartamentosCasasToctoc

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