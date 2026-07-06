Novak Djokovic vuelve a hacer historia: el impresionante récord que el serbio le arrebata a Roger Federer en Wimbledon

Novak Djokovic vuelve a hacer historia: el impresionante récord que le arrebata a Roger Federer en Wimbledon.

Novak Djokovic (8° del ranking ATP) agranda un legado que parece no tener techo. El serbio, considerado por muchos como el mejor tenista de todos los tiempos, alcanzó este domingo un nuevo hito en su extraordinaria carrera al convertirse en el jugador con más victorias en la historia de Wimbledon.

El exnúmero uno del mundo derrotó al ruso Roman Safiullin (132°) por 7-6 (6), 6-3, 3-6 y 6-3 en los octavos de final del tercer Grand Slam de la temporada. El triunfo que le permitió llegar a las 106 victorias en el tradicional torneo londinense. Con ello dejó atrás las 105 que acumuló Roger Federer, ocho veces campeón del certamen.

La victoria también le permitió instalarse por 17ª vez en los cuartos de final del torneo. Además, nueve de esas clasificaciones han sido consecutivas. El paso de ronda representa, además, la 66ª presencia de Djokovic entre los ocho mejores de un Grand Slam. Otro dato que confirma su impresionante longevidad en la máxima categoría del tenis mundial.

Entre hombres y mujeres, únicamente la legendaria Martina Navratilova supera la cifra de Nole en Wimbledon. La checaestadonidense alcanzó 120 triunfos.

No man has won more matches at Wimbledon, ever.



Novak Djokovic overtakes Roger Federer's record to secure a historic 106th gentlemen’s singles win at The Championships 👑 pic.twitter.com/sJ6Ee5nt7u — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026

Inmortal

Con 39 años y 51 días, Djokovic se convirtió en el tercer jugador de mayor edad en alcanzar los cuartos de final de Wimbledon, solo por detrás de Ken Rosewall y Roger Federer.

El serbio mantiene intacto su objetivo principal. Conquistar el 25º título de Grand Slam de su carrera, una cifra inédita en la historia del tenis. Su última corona grande llegó en el US Open de 2023, por lo que busca volver a levantar uno de los cuatro trofeos más importantes del circuito después de casi tres temporadas.

Su próximo desafío será frente al canadiense Felix Auger-Aliassime (4°) que le ganó al español Alejandro Davidovich Fokina (23°).

Djokovic continúa escribiendo capítulos históricos. A las puertas de los 40 años, rompe récords y amplía estadísticas que parecían inalcanzables.

Claro que en esta ocasión tuvo un duro encuentro. Safiullin tuvo una gran oportunidad para quedarse con el primer parcial cuando llegó a estar 5-2 arriba y dispuso de un punto de set. Sin embargo, Djokovic logró remontar. El ruso también dominó parte del tie-break con una ventaja de 3-1, pero nuevamente el serbio reaccionó para quedarse con un parcial determinante.

En el segundo set, Nole tomó el control gracias a un quiebre de servicio, mientras que Safiullin logró reaccionar en la tercera manga. No obstante, el siete veces campeón de Wimbledon recuperó el dominio en el cuarto set y selló la clasificación.