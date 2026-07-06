Hamas anuncia la disolución del organismo encargado de la gobernanza en Gaza desde hace dos décadas

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), han anunciado este lunes la disolución del organismo encargado de la gobernanza desde 2007 como parte de los preparativos para el traspaso de poderes al comité tecnócrata pactado al hilo de la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino.

La oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que “durante la última etapa, los organismos de gobierno en Gaza han adoptado pasos prácticos y han declarado de forma reiterada e inequívoca su disposición a entregar las riendas de la gobernanza al Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG)”.

“Hoy, no solo reiteramos esta demanda y reafirmamos nuestra posición inamovible y de principios, sino que la traducimos a acciones concretas y procedimientos sobre el terreno, adoptando pasos estratégicos decisivos que allanan el camino en la práctica para cumplir esta obligación nacional”, ha manifestado.

El CNAG fue establecido por la Junta de Paz y ha permanecido desde entonces fuera de Gaza, en parte por las objeciones de Israel a su entrada a Gaza, lo que ha impedido un traspaso de poderes. En este contexto, Hamas y otras facciones palestinas han mantenido encuentros en Egipto con mediadores para acercar posturas e intentar poner en marcha la segunda fase del acuerdo alcanzado en octubre de 2025.