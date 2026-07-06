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    Mikel Oyarzabal, el inesperado goleador de España que amenaza a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos del Mundial

    El vasco, quien solo ha usado la camiseta de Real Sociedad en su carrera profesional, se ganó el puesto de centrodelantero titular en la Roja europea, que enfrenta a los lusos en los octavos de final del Mundial. Lleva cuatro goles en Norteamérica 2026.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Mikel Oyarzabal, el artillero "bajo perfil" de España / Foto: Xinhua Chen Yichen

    La pelea por la Bota de Oro de la Copa del Mundo está atractiva al tener inmersos a anotadores de fuste como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane y Vinícius. Un futbolista igual de efectivo, aunque con menos foco mediático que los recién mencionados, es Mikel Oyarzabal. Sin demasiado aspaviento, sin declaraciones rimbombantes y grandes polémicas, el oriundo de Eibar se ha convertido en el hombre gol de España, que tendrá un duelo de alto vuelo ante Portugal por los octavos de final (15 horas de Chile, en Dallas).

    La Roja europea supo tener a delanteros de renombre. Si en Corea-Japón 2002, los goleadores fueron Raúl González y Fernando Morientes, en Alemania 2006 aparecieron David Villa y Fernando Torres. El propio “Guaje” sería uno de los máximos anotadores en Sudáfrica 2010, cuando los hispanos lograron su primera estrella. Sin embargo, en el último tiempo la demarcación del 9 presentó algunas dudas, sobre todo porque no convencía Álvaro Morata, capitán del equipo campeón de la Eurocopa en 2024. En ese escenario, Oyarzabal se fue ganando un lugar y hoy es inamovible en la estructura ofensiva del técnico Luis De la Fuente.

    El delantero vasco es una “especie en extinción” dentro del fútbol actual. Solo ha vestido una camiseta en su carrera profesional: la de Real Sociedad. Fue en 2011 cuando se integró a la cantera del cuadro txuriurdin. Tras una cesión en la juvenil del Éibar, volvió para la temporada 2014-2015, donde tuvo participación en el equipo B, que jugaba en la tercera categoría española. Fue en 2015 cuando debutó en el primer equipo donostiarra. Paulatinamente, Oyarzabal se fue convirtiendo en uno de los emblemas del club de San Sebastián.

    Este año sumó su segunda estrella con la Real. Fue en la Copa del Rey, cuando vencieron al Atlético de Madrid en tanda de penales, en La Cartuja de Sevilla. El primer título fue en el mismo torneo, pero en la edición de 2020. Fue especial no solo porque hizo el gol del triunfo, sino además porque derrotaron al archirrival: el Athletic de Bilbao.

    El camino de Oyarzabal en la selección española arrancó el 29 de mayo de 2016, en un partido ante Bosnia y Herzegovina. Hoy es un fijo en el seleccionado, tanto así que ha estado presente en todas las nóminas desde octubre de 2023. Estuvo en el equipo que alcanzó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, competencia en la cual hizo tres goles en seis juegos. Con dos Euros en el cuerpo, en Norteamérica tiene su primera Copa del Mundo.

    Luego de un arranque complejo ante Cabo Verde, se destapó. Lleva cuatro goles en el Mundial: dos a Arabia Saudita y dos a Austria. Acumula 29 tantos con España, que lo tiene al día de hoy en el séptimo lugar de la tabla de goleadores históricos de la selección. Dejó atrás el registro de Fernando Morientes (27). Oyarzabal está igualado con Fernando Hierro y ya mira de reojo el top 5 de artilleros. El quinto es David Silva, con 35. David Villa es el goleador histórico con 59 tantos en 98 partidos.

    En entrevista con el diario Marca, al atacante vasco le preguntaron si se sentía de elite mundial, al estar entre jugadores de renombre. “En este circo, en este mundo en el que estamos, esas cosas van a salir, pero yo estoy tranquilo. Estoy igual que cuando empezó el Mundial, siendo la misma persona y comportándome de la misma manera”, dijo. Sobre enfrentar a un Cristiano Ronaldo de 41 años, declaró: “Es difícil, o muy difícil, por no decir imposible, replicar lo que están haciendo, tanto él como Messi... Por el simple hecho ya de estar aquí en esas edades y compitiendo al nivel que están compitiendo ya es un logro”.

    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalEspañaPortugalMikel OyarzabalCopa del MundoSelección española

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