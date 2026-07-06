Minsal inicia despliegue nacional por término anticipado de listas de espera oncológicas

Las listas de espera son el eterno nudo que el sistema de salud ha querido resolver y la cartera sanitaria, ahora dirigida por May Chomali, no es la excepción. De hecho, el primer anuncio que hizo, días después de convertirse en ministra, fue decretar alerta sanitaria en todo el país por emergencia de salud pública asociada a las listas de espera oncológica.

Ahora, a solo dos meses de esa decisión y con la autoridad asegurando que la meta fue cumplida anticipadamente -dado que en un principio el término estaba previsto para septiembre-, la cartera hará un recorrido por el país. La gira comenzará este lunes con las principales autoridades del Minsal.

“Durante esta semana vamos a recorrer Chile para hacer algo muy simple, pero muy importante: decir gracias. Gracias a los miles de funcionarios y funcionarias de la salud del país que hicieron posible cumplir en 90 días con el objetivo del Plan Alerta Oncológica de reducir los tiempos de espera para 30 mil pacientes que llevaban meses esperando atención, expresó la ministra Chomali a La Tercera.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La secretaria de Estado estará durante el transcurso de la semana en Valparaíso, Antofagasta y Coyhaique. Mientras que, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, en Maule, O’Higgins y Coquimbo, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, en Arica, Tarapacá, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.

A la gira también se suma el jefe del Departamento de Cáncer del Minsal, Alejandro Berkovits, quien visitará Ñuble, Atacama, Concepción y Punta Arenas.

La autoridad agregó que este despliegue también es “un mensaje de esperanza para los pacientes con cáncer, de que es posible entregarles la atención que necesitan en tiempos razonables y dejar atrás el temor y la incertidumbre que esta enfermedad genera en ellos y en sus familias. Así lo hemos hecho en estos 90 días y seguiremos trabajando para que esta nueva forma de hacer las cosas beneficie a todos los pacientes que lo requieren”.

En cada una de estas visitas las autoridades entregarán los reportes regionales de la alerta. Finalmente, la gira culminará el 14 de julio, con una ceremonia oficial donde el gobierno realizará un balance nacional, reconocerá oficialmente a los equipos de salud que hicieron posible el cumplimiento de esta meta y presentará el plan para abordar el resto de las listas de espera.

Prestaciones atrasadas

El foco estuvo puesto en las 29.997 atenciones oncológicas que, al 31 de enero, permanecían pendientes. De ese universo, el 99,9% de los pacientes ya fue contactado y pudo acceder a la prestación que tenía retrasada, dando inicio o continuidad a su tratamiento. Si bien esto no significa que sus casos estén resueltos, sí implica que lograron retomar el proceso asistencial que estaba pendiente.

Para las autoridades este punto es clave, pues de todas las patologías en espera, en el cáncer la demora puede marcar la diferencia en el desenlace de la enfermedad.

En ese contexto, la alerta sanitaria le permitió a las autoridades agilizar los procesos de compras y adquisiciones de bienes y servicios, contratación de personal, la coordinación en la distribución de productos farmacéuticos y la difusión de medidas sanitarias, entre otras estrategias urgentes y excepcionales.

Alejandro Berkovits explicó que “durante estos 90 días, el Plan de Alerta Sanitaria Oncológica movilizó a cientos de equipos clínicos y administrativos en todo el territorio, y ahora es momento de volver a esos mismos lugares a mostrar lo que se logró y seguir avanzando juntos. Vamos a encontrarnos con quienes trabajaron día a día en esto, y con las comunidades que confiaron en que el Estado podía responder con la urgencia que el cáncer exige. Este despliegue es la prueba de que cuando la salud pública se organiza con decisión, los resultados llegan hasta el último rincón del país”.

Pero las autoridades advierten que aunque la alerta haya cumplido su objetivo, seguirán buscando estrategias para dar solución a quienes esperan lo antes posible.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, aseguró que “el cáncer es hoy la segunda causa de muerte en el país, y por eso, desde el Departamento del Cáncer estamos trabajando en proyectos que permitan a las personas acceder a un diagnóstico precoz y a un tratamiento oportuno, porque entendemos que detrás de cada cifra hay una historia y una responsabilidad que no podemos eludir”.

En esa misma línea, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, destacó que “los resultados obtenidos con el Plan Oncológico, reflejan el compromiso de los funcionarios de la red asistencial y el trabajo permanente de los servicios de salud de todo Chile. Detrás de cada meta alcanzada hay equipos que planifican, coordinan y entregan lo mejor de sí para fortalecer la atención de las personas. Como Ministerio de Salud y Subsecretaría de Redes Asistenciales, valoramos profundamente ese esfuerzo colectivo y seguiremos apoyando a la red para avanzar hacia una salud pública cada vez más fortalecida”.