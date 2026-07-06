El fármaco aprobado por la FDA que podría combatir un tipo raro de cáncer de hígado

Un tipo poco frecuente y altamente agresivo de cáncer de hígado podría tener una nueva alternativa terapéutica gracias a un medicamento.

Este fármaco ya cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), pero se utiliza para otra enfermedad.

Se trata del AMD3100, un fármaco que, según un nuevo estudio publicado en la revista Gastroenterology , logró revertir uno de los principales mecanismos que utiliza el carcinoma fibrolamelar para escapar del sistema inmunitario.

Este descubrimiento podría abrir la puerta a futuros ensayos clínicos en pacientes.

¿Qué es el carcinoma fibrolamelar?

El carcinoma fibrolamelar representa cerca del 2% de todos los casos de cáncer de hígado y afecta principalmente a niños y adultos jóvenes.

El fármaco aprobado por la FDA que podría combatir un tipo raro de cáncer de hígado. Foto: Unsplash

Actualmente no existe una cura y, debido a que suele diagnosticarse cuando ya se ha propagado a otros órganos, las opciones de tratamiento son limitadas.

La investigación buscó responder por qué este tipo de tumor ha mostrado una escasa respuesta a la inmunoterapia , una estrategia que estimula al propio sistema inmunitario para destruir las células cancerosas.

Los científicos descubrieron que los tumores crean un microambiente capaz de impedir que las células T (las encargadas de reconocer y atacar las células malignas) lleguen hasta el cáncer.

En lugar de infiltrarse en el tumor, estas células quedan atrapadas en estructuras fibrosas que rodean el tejido tumoral , un fenómeno conocido como “exclusión de células T”.

Exclusión de células T

“Si este fármaco en particular no es la solución definitiva, nos enseña que este fenómeno de exclusión de células T es importante para abordar en el carcinoma fibrolamelar”, explicó Praveen Sethupathy, profesor de Genómica Fisiológica en la Universidad de Cornell, además de uno de los autores principales del estudio.

Una tecnología clave

Para llegar a esta conclusión, el equipo utilizó transcriptómica de núcleo único, una tecnología que permite analizar qué genes están activos en células individuales dentro del tumor.

Gracias a esta herramienta lograron identificar el papel de las llamadas células estrelladas hepáticas , que son modificadas por el cáncer para producir gruesas bandas fibrosas características de este tipo de tumor.

Estas células, además, emiten señales químicas que desvían a las células T hacia las bandas fibrosas , evitando que alcancen las células cancerosas.

“No fue hasta que pudimos utilizar esta tecnología que la imagen del microambiente tumoral comenzó a aclararse para nosotros”, señaló Andreas Stephanou, estudiante de doctorado de Cornell y coautor principal de la investigación.

¿Qué pasó cuando se aplicó el fármaco?

Con ese mecanismo identificado, los investigadores probaron AMD3100 en muestras de tejido tumoral obtenidas de pacientes .

El medicamento bloqueó las señales responsables de desviar a las células T, permitiendo que estas ingresaran nuevamente al centro del tumor.

Cuando el tratamiento se combinó con inmunoterapia basada en inhibidores de puntos de control inmunitarios, la actividad de las células T aumentó significativamente y también lo hizo la destrucción de las células cancerosas .

Aunque los resultados aún corresponden a estudios preclínicos, el equipo ya busca especialistas interesados en iniciar ensayos clínicos para evaluar esta estrategia en personas con carcinoma fibrolamelar.

“Una característica destacable de este trabajo es que AMD3100 ya está aprobado por la FDA, lo que puede reducir los riesgos y potencialmente acelerar los plazos de los ensayos clínicos en el carcinoma fibrolamelar”, concluyó Sethupathy.