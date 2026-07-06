SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    El fármaco aprobado por la FDA que podría combatir un tipo raro de cáncer de hígado

    El carcinoma fibrolamelar es uno de los cánceres hepáticos más difíciles de tratar y suele diagnosticarse cuando ya se ha diseminado. Un nuevo estudio sugiere que un medicamento ya aprobado por la FDA podría potenciar la inmunoterapia.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    El fármaco aprobado por la FDA que podría combatir un tipo raro de cáncer de hígado

    Un tipo poco frecuente y altamente agresivo de cáncer de hígado podría tener una nueva alternativa terapéutica gracias a un medicamento.

    Este fármaco ya cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), pero se utiliza para otra enfermedad.

    Se trata del AMD3100, un fármaco que, según un nuevo estudio publicado en la revista Gastroenterology, logró revertir uno de los principales mecanismos que utiliza el carcinoma fibrolamelar para escapar del sistema inmunitario.

    Este descubrimiento podría abrir la puerta a futuros ensayos clínicos en pacientes.

    ¿Qué es el carcinoma fibrolamelar?

    El carcinoma fibrolamelar representa cerca del 2% de todos los casos de cáncer de hígado y afecta principalmente a niños y adultos jóvenes.

    El fármaco aprobado por la FDA que podría combatir un tipo raro de cáncer de hígado. Foto: Unsplash

    Actualmente no existe una cura y, debido a que suele diagnosticarse cuando ya se ha propagado a otros órganos, las opciones de tratamiento son limitadas.

    La investigación buscó responder por qué este tipo de tumor ha mostrado una escasa respuesta a la inmunoterapia, una estrategia que estimula al propio sistema inmunitario para destruir las células cancerosas.

    Los científicos descubrieron que los tumores crean un microambiente capaz de impedir que las células T (las encargadas de reconocer y atacar las células malignas) lleguen hasta el cáncer.

    En lugar de infiltrarse en el tumor, estas células quedan atrapadas en estructuras fibrosas que rodean el tejido tumoral, un fenómeno conocido como “exclusión de células T”.

    Exclusión de células T

    “Si este fármaco en particular no es la solución definitiva, nos enseña que este fenómeno de exclusión de células T es importante para abordar en el carcinoma fibrolamelar”, explicó Praveen Sethupathy, profesor de Genómica Fisiológica en la Universidad de Cornell, además de uno de los autores principales del estudio.

    Una tecnología clave

    Para llegar a esta conclusión, el equipo utilizó transcriptómica de núcleo único, una tecnología que permite analizar qué genes están activos en células individuales dentro del tumor.

    Gracias a esta herramienta lograron identificar el papel de las llamadas células estrelladas hepáticas, que son modificadas por el cáncer para producir gruesas bandas fibrosas características de este tipo de tumor.

    Estas células, además, emiten señales químicas que desvían a las células T hacia las bandas fibrosas, evitando que alcancen las células cancerosas.

    “No fue hasta que pudimos utilizar esta tecnología que la imagen del microambiente tumoral comenzó a aclararse para nosotros”, señaló Andreas Stephanou, estudiante de doctorado de Cornell y coautor principal de la investigación.

    ¿Qué pasó cuando se aplicó el fármaco?

    Con ese mecanismo identificado, los investigadores probaron AMD3100 en muestras de tejido tumoral obtenidas de pacientes.

    El medicamento bloqueó las señales responsables de desviar a las células T, permitiendo que estas ingresaran nuevamente al centro del tumor.

    Cuando el tratamiento se combinó con inmunoterapia basada en inhibidores de puntos de control inmunitarios, la actividad de las células T aumentó significativamente y también lo hizo la destrucción de las células cancerosas.

    Aunque los resultados aún corresponden a estudios preclínicos, el equipo ya busca especialistas interesados en iniciar ensayos clínicos para evaluar esta estrategia en personas con carcinoma fibrolamelar.

    “Una característica destacable de este trabajo es que AMD3100 ya está aprobado por la FDA, lo que puede reducir los riesgos y potencialmente acelerar los plazos de los ensayos clínicos en el carcinoma fibrolamelar”, concluyó Sethupathy.

    Lee también:

    Más sobre:CáncerHígadoFármacoSaludCienciaEstudioInvestigaciónBienestarEnfermedadesTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dr. Martens apuesta a ventas por sobre los US$5 millones para 2027 en Chile y proyecta un año difícil para el comercio

    Ucrania pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras los ataques de Rusia contra Kiev

    Encuesta de Deloitte a ejecutivos: reducción de permisos y baja de impuestos corporativos potenciaría actividad de M&A

    Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude

    Hamas anuncia la disolución del organismo encargado de la gobernanza en Gaza desde hace dos décadas

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Lo más leído

    1.
    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    2.
    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    3.
    John W. Moravec, experto en IA: “Las universidades todavía no saben qué hacer con la inteligencia artificial”

    John W. Moravec, experto en IA: “Las universidades todavía no saben qué hacer con la inteligencia artificial”

    4.
    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz

    5.
    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, lunes 6 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 6 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Decretan alerta ambiental en la RM para este lunes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

    Decretan alerta ambiental en la RM para este lunes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible
    Chile

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Megaproyecto inicia su recta final con votos asegurados, oposición resquebrajada, pero con la amenaza del TC

    Inminente competencia entre facciones de Martínez y de Yeomans: Frente Amplio inicia su proceso electoral a dos bandos

    Dr. Martens apuesta a ventas por sobre los US$5 millones para 2027 en Chile y proyecta un año difícil para el comercio
    Negocios

    Dr. Martens apuesta a ventas por sobre los US$5 millones para 2027 en Chile y proyecta un año difícil para el comercio

    Encuesta de Deloitte a ejecutivos: reducción de permisos y baja de impuestos corporativos potenciaría actividad de M&A

    Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez
    Tendencias

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    El fármaco aprobado por la FDA que podría combatir un tipo raro de cáncer de hígado

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Novak Djokovic vuelve a hacer historia: el impresionante récord que el serbio le arrebata a Roger Federer en Wimbledon
    El Deportivo

    Novak Djokovic vuelve a hacer historia: el impresionante récord que el serbio le arrebata a Roger Federer en Wimbledon

    Los Cóndores se ilusionan en la World Nations Cup: “Hong Kong es un rival directo en el Mundial, hay que ganar como sea”

    Mikel Oyarzabal, el inesperado goleador de España que amenaza a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos del Mundial

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico
    Tecnología

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    La Invitación: las claves de una de las mejores comedias del último tiempo
    Cultura y entretención

    La Invitación: las claves de una de las mejores comedias del último tiempo

    Monitos a Mano: anuncian el estreno en cines de tres cortos chilenos de animación

    Gobierno abre la puerta a conciertos de BTS en el Estadio Nacional tras nueva propuesta de DG Medios

    Ucrania pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras los ataques de Rusia contra Kiev
    Mundo

    Ucrania pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras los ataques de Rusia contra Kiev

    Hamas anuncia la disolución del organismo encargado de la gobernanza en Gaza desde hace dos décadas

    China realiza un ensayo con un misil estratégico desde un submarino en aguas del Pacífico

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare