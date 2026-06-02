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    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile

    Cada vez más jóvenes son diagnosticados con cáncer de colon en Chile. Un oncólogo explica las posibles causas, síntomas de alerta y cómo prevenirlo a tiempo.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile Tendencias / La Tercera

    El cáncer colorrectal solía afectar casi siempre a adultos mayores. No obstante, desde 2025, se ha reportado una preocupante alza en los diagnósticos de personas jóvenes a nivel global.

    Y Chile no es la excepción. Es más, está entre los países con mayor incremento anual en jóvenes. Un análisis reciente en población FONASA/GES mostró aumento de la incidencia de más de un 10% de cáncer colorrectal entre 2016 y 2021 en chilenos, siendo proporcionalmente mayor en menores de 50 años.

    “Es un fenómeno real. En los últimos años se ha observado un aumento sostenido de casos en adultos jóvenes, especialmente entre los 25 y 49 años”, le dice a La Tercera el Dr. Joaquín Irarrázaval, oncólogo radioterapeuta de Clínica IRAM, especialista en cirugía de colon y recto.

    En la práctica clínica en el país, el médico ha observado con más frecuencia la consulta de pacientes jóvenes con este tipo de cáncer. “En mi experiencia, ya es habitual ver pacientes con cáncer colorrectal en la década de los 40, pero ya no es excepcional encontrar casos en personas de 35 a 45 años”.

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile Tendencias / La Tercera

    El Dr. Irarrázaval también destaca que muchos de los pacientes que ve a diario, no suelen tener antecedentes familiares de cáncer colorrectal ni síndromes hereditarios evidentes.

    Entonces, ¿qué está causando el cáncer de colon en la población más joven de Chile y el mundo? ¿Cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo?

    Por qué está aumentando el cáncer de colon en personas jóvenes

    Todavía no hay una respuesta concreta. Sin embargo, parece un alza transversal en todo el mundo: el diagnóstico está aumentando en jóvenes no solo de países occidentales, sino también Latinoamérica, el Caribe, Asia y Europa del Este.

    Hay varios estudios científicos ya publicados que apuntan al mayor consumo de alimentos procesados, pero se trata de solo hipótesis.

    “Las causas son multifactoriales”, confirma el oncólogo de la Clínica IRAM. “No hay explicaciones demostradas, pero las hipótesis más consistentes apuntan a cambios ambientales y de estilo de vida desde edades tempranas como mayor consumo de alimentos procesados y carnes rojas, menor ingesta de vegetales y frutas, obesidad en ascenso exponencial, diabetes tipo 2, sedentarismo, alcohol, tabaco y cambios en la microbiota intestinal”.

    Cuáles son los síntomas del cáncer de colon

    Como muchos otros tipos de cáncer, el que afecta al colon y al recto no suele provocar síntomas en un inicio, sino cuando ya la enfermedad está más avanzada.

    Por ello, quienes tienen antecedentes familiares de pólipos o cáncer colorrectal debiesen acudir a hacerse exámenes preventivos cada año. “La edad ya no descarta la presencia del cáncer colorrectal”, dice el médico.

    Dicho lo anterior, los síntomas más comunes del cáncer del colon son:

    • Cambio en los hábitos intestinales, como diarrea o estreñimiento más frecuentes.
    • Sangrado rectal o sangre en las heces.
    • Molestias continuas en la zona abdominal, como calambres, gases o dolor.
    • Sensación de que el intestino no se vacía del todo durante la defecación.
    • Debilidad o cansancio.
    • Anemia.
    • Pérdida de peso involuntaria.
    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile Tendencias / La Tercera

    Cómo prevenir el cáncer colorrectal

    El Dr. Irarrázaval asegura que para prevenir el cáncer de colon en Chile, deben cambiar tres cosas: “La educación, evaluación de riesgo y el acceso oportuno a estudios diagnósticos en personas con síntomas”.

    “En Chile aún no tenemos la capacidad de solicitar colonoscopia a todos los pacientes que quisiéramos”.

    Dicho lo anterior, la mejor forma de prevención es hacerse exámenes preventivos, especialmente desde los 45 años en personas de riesgo promedio, dado que aún son el grupo etario más afectado por esta enfermedad.

    Lo ideal, dice el médico, es contar con la colonoscopía cada 5 a 10 años, además de otras alternativas de exámenes, como test de hemorragias ocultas anual.

    “Quienes tienen un familiar de primer grado con cáncer colorrectal deben iniciar colonoscopía alrededor de los 40 años o 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar, lo que ocurra primero”.

    También es importante llevar una alimentación equilibrada, que evite los ultraprocesados y prefiera comidas más naturales. Además, idealmente hacer ejercicio a diario.

    El médico concluye en que “el cáncer colorrectal es prevenible y, cuando se detecta precozmente, tiene muy buen pronóstico. Lo peligroso es atribuir síntomas precoces como sangrado, anemia o cambio intestinal a patologías benignas y no estudiarlas adecuadamente”.

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