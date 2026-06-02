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    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    La organización New7Wonders (N7W), responsable de la elección de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, criticó la forma en que se está administrando el sitio arqueológico.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo. Photo by Artur Widak/NurPhoto Artur Widak

    La situación de conservación y gestión turística de Machu Picchu volvió a encender las alarmas internacionales, según informó Infobae.

    La organización New7Wonders (N7W), responsable de la elección de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, advirtió que el emblemático santuario peruano podría perder su credibilidad como una de las maravillas modernas.

    Esto debido a una serie de problemas que, según la entidad, siguen sin resolverse.

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo la-tercera

    Los motivos de la decisión

    De acuerdo el comunicado de N7W, “no se ha producido ningún progreso ni cambio” respecto de los desafíos que afectan al sitio arqueológico.

    Recordar que Machu Picchu fue reconocido como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo en 2007.

    La organización recordó que ya había emitido una advertencia en septiembre pasado sobre la posibilidad de revisar el estatus simbólico de Machu Picchu.

    Entre las principales preocupaciones figuran las deficiencias en los servicios turísticos, las dificultades de acceso para los visitantes y las dudas sobre la adecuada preservación del patrimonio arqueológico.

    Según reportó la radio peruana RPP, N7W afirmó que “todos los desafíos y, por tanto, todos los riesgos permanecen”.

    La entidad atribuyó la falta de avances a la “cuasi parálisis político-administrativa” que atraviesa Perú, situación que, a su juicio, ha impedido implementar soluciones efectivas.

    Ante este escenario, la organización incluso buscó establecer canales de diálogo con los candidatos presidenciales del país para impulsar medidas concretas que permitan mejorar la gestión del santuario y garantizar su conservación a largo plazo.

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo. (AP Photo/Martin Mejia) Martin Mejia

    Problemas para el turismo

    Las advertencias coinciden con una creciente crisis en el sistema de venta de entradas a Machu Picchu.

    Por ejemplo, el pasado 10 de mayo, cientos de turistas debieron realizar extensas filas para intentar acceder a uno de los 1.000 boletos presenciales disponibles.

    A ello se suman reportes de cancelaciones, problemas en las reservas y dificultades para asegurar el ingreso al recinto durante períodos de alta demanda.

    Las autoridades locales han intentado implementar medidas para reducir las aglomeraciones, como la venta anticipada de entradas, pero los problemas persisten.

    Operadores turísticos y representantes del sector han alertado que la llegada de la temporada alta podría agravar aún más la situación.

    Aunque N7W no ha iniciado formalmente un proceso para retirar la distinción otorgada a Machu Picchu, la organización enfatizó que espera compromisos concretos de las futuras autoridades para revertir el deterioro de la gestión y fortalecer la protección del patrimonio.

    De no producirse cambios significativos, este patrimonio podría enfrentar uno de los mayores cuestionamientos a su prestigio internacional desde que fue reconocida como una de las maravillas del mundo.

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