Qué es el ébola, el virus altamente contagioso que se está “extendiendo rápidamente”, según la OMS. Foto: Xinhua

Un brote de ébola detectado en el este de la República Democrática del Congo mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales.

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brote ya habría causado cerca de 170 muertes y alrededor de 750 contagios sospechosos , mientras la enfermedad continúa expandiéndose en una de las zonas más vulnerables del país africano.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió recientemente que el brote se está “extendiendo rápidamente” y que podría ser considerablemente mayor de lo que indicaban las cifras iniciales.

Qué es el ébola, el virus altamente contagioso que se está “extendiendo rápidamente”, según la OMS. Foto: Xinhua str

Preocupación en el Congo

La organización elevó su evaluación de riesgo a “muy alto” dentro de la República Democrática del Congo y “alto” a nivel regional, aunque mantiene el riesgo global como bajo .

El foco principal se concentra en las provincias de Ituri y Kivu Norte, territorios marcados por conflictos armados, desplazamientos masivos de población y dificultades para acceder a servicios de salud.

De acuerdo con la OMS, la violencia y la inseguridad han dificultado las labores de vigilancia epidemiológica y contención.

La preocupación adicional radica en que el brote está siendo provocado por la variante Bundibugyo del virus del Ébola, una cepa poco frecuente para la que actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico aprobado.

¿Qué es el ébola y cuáles son sus síntomas?

El ébola es una enfermedad viral grave que pertenece al grupo de las llamadas fiebres hemorrágicas.

Fue identificado por primera vez en 1976 cerca del río Ébola, entre los actuales territorios de Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.

Según explicó el infectólogo de Clínica Alemana, Sebastián Solar, en entrevista con La Tercera, “la enfermedad por virus de ébola tiene diferentes variantes, pero es una enfermedad que es considerada grave y que puede llegar a la muerte de la persona” .

El especialista detalló que la infección se transmite inicialmente desde animales infectados hacia los seres humanos, pero una de sus características más preocupantes es que también puede propagarse entre personas .

“Presenta fiebre, vómitos, diarrea, y a etapa bien avanzada hemorragia severa”, indicó Solar sobre los síntomas.

Además, destacó que se trata de una enfermedad con una mortalidad elevada.

“Siempre están cercanas al 20%, entonces son mortalidades altas”, afirmó, aunque algunas variantes pueden alcanzar cifras significativamente superiores.

Qué es el ébola, el virus altamente contagioso que se está “extendiendo rápidamente”, según la OMS

¿Existe riesgo de un contagio masivo en el mundo?

Pese a la preocupación internacional, los expertos consideran poco probable que el brote se transforme en una pandemia global .

Solar explica que las medidas de contención implementadas por organismos internacionales y autoridades locales suelen ser efectivas para limitar la propagación fuera de las zonas afectadas. “Es muy poco probable que se exporte al primer mundo” , sostuvo.

El infectólogo agregó que, aunque pueden detectarse casos importados, actualmente existen protocolos de vigilancia y trazabilidad que permiten actuar rápidamente.

“Si llegan, al haber estas alertas globales, hay una trazabilidad y hay un aviso para tomar las medidas de aislamiento preventivo o monitorización de síntomas”, explicó.

La OMS, por su parte, ha enfatizado que la declaración de emergencia sanitaria internacional busca precisamente movilizar recursos, reforzar la vigilancia y acelerar la respuesta en las comunidades afectadas.

Sin embargo, los desafíos siguen siendo importantes debido a las condiciones humanitarias y de seguridad que enfrenta la población en las zonas donde circula el virus.