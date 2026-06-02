Sergio Ramos le golpea la mesa a los accionistas del Sevilla: “No vengo a estafar; no estamos robando ni engañando”

Hace algunas semanas se supo que el grupo inversor encabezado por Sergio Ramos iba a comprar al club Sevilla. Sin embargo, con el paso de los meses aquellas negociaciones se cayeron, desatando la molestia de los principales accionistas del Sevilla.

Allí, los representantes de las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente, acusan al exfutbolista de incumplir los acuerdos y de mantenerles durante meses en una situación que califican de “engaño”.

Al mismo tiempo, apuntan a una “manifiesta falta de respeto a los accionistas y al club”, algo que se considera “impropio de una figura tan respetada y relevante en el mundo del fútbol como el Sr. Ramos, y que a priori suponía una garantía para el futuro del Sevilla”.

Poco después, fue el propio jugador el que salió al paso, ofreciendo una conferencia para explicar la situación. “Tengo un vínculo personal muy especial con el Sevilla FC. Considero que hemos presentado un proyecto económico, social y deportivo muy importante. La situación de la entidad actual es muy delicada. El planteamiento tuvo que actualizarse a la cantidad de 120 millones para la ampliación de capital para garantizar la viabilidad del club”, explicó en la cita.

Ramos remarcó en que la propuesta inicial tuvo que ser reformulada para responder a las necesidades actuales del club: “El Sevilla FC necesita una ampliación de capital de 120 millones de euros, no de 80 millones. No lo digo yo, lo dice LaLiga”.

A su vez, explicó su postura y respondió por las dudas generadas alrededor de la negociación. “Quiero dejar claro que vengo a hablar del Sevilla y voy a responder a todas las preguntas que pueda, pero por temas confidenciales habrá cosas que no pueda responder. Quiero dar la cara”, afirmó.

Expuso que el club “tiene grandes pérdidas acumuladas y recurrentes para los próximos años. Desde el principio hemos querido sumar al Sevilla para garantizar la viabilidad futura. Las condiciones han ido variando por las dos partes. La Liga nos obligaba a una ampliación de capital de 120 millones de euros para la viabilidad del club. De ahí la adaptación de la oferta”, señaló.

“No venimos aquí a estafar, sino a ayudar al Sevilla en una de las etapas más delicadas de su historia. No estamos robando ni engañando. Nuestra oferta no es inamovible. Hablemos, seguimos aquí para negociar. Sentémonos esta semana y cerremos el lío, aunque sea fuera del periodo de exclusividad, que no es algo que me preocupe”, recalcó.

“Cuanto antes se llegue a un acuerdo, mejor para todos, salvo que llegue una oferta que mejore la nuestra, que consideramos que es muy, muy interesante”, indicó.

Por cierto, el ex seleccionado respondió al tono del mensaje de los accionistas: “Las palabras del comunicado están fuera de tono, pero que cada uno escriba lo que considere. La verdad solo tiene un camino. El Sevilla necesita una ampliación de capital de 120 millones. Le pedimos a los accionistas un esfuerzo económico para la ampliación”.

Por último, indicó que “quiero dar las gracias al sevillismo. Lo que queremos es ver a un Sevilla grande y campeón”.

“Nuestra oferta sigue en pie, pero el tiempo corre en contra”, cerró Sergio Ramos.