Arrau pide la renuncia a los dos subsecretarios de su ministerio

Esta mañana, cerca de las 8.00, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, comunicó una decisión que venía evaluando hace días: pedir la renuncia de dos subsecretarios de su cartera.

Se trata de Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, quienes estaban a cargo de las subsecretarías de Seguridad y de Prevención del Delito, respectivamente. Con ambos se reunió esta mañana, a quienes les transmitió la decisión.

Luego del ajuste de gabinete, en el cual salió Trinidad Steinert, Arrau comenzó una revisión de cada área del ministerio y apostó por comenzar a poner su sello. Si bien es atribución del Presidente José Antonio Kast la nominación de estas autoridades, el Mandatario le dio carta blanca al secretario de Estado para tomara sus definiciones y sacara adelante su agenda.

Así, en una semana que ha estado marcada por la agenda de seguridad del gobierno -que se llevó gran parte de la primera Cuenta Pública de Kast-, el titular de Seguridad dio un nuevo paso y comunicó la decisión del Jefe de Estado a sus subsecretarios.

La decisión la tomó ad portas de dar a conocer el plan de seguridad ante el Congreso Nacional. Hoy estará en el Senado y mañana hará lo propio en la Cámara de Diputados.

Durante los últimos días, Arrau ha tenido una agenda muy recargada, la que suele comenzar a las siete de la mañana, en ocasiones incluso antes, y no tiene una hora de término.

La nueva autoridad ha encabezado visitas a recintos policiales y cárceles incluso durante la noche, así como también ha mantenido reuniones con una amplia variedad de autoridades policiales y políticas. A ellos se han sumado exautoridades, como el exministro Luis Cordero y el exsubsecretario del Interior Felipe Harboe, nombres que Arrau buscará sumar, además, a un consejo consultivo que anunciará próximamente.

Respecto de los reemplazos, en el Ejecutivo transmiten que los nombres están en revisión para darlos a conocer prontamente.