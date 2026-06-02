Pugna por ampliación de Santiago 1 llega a tribunales y Desbordes anota primer triunfo paralizando momentáneamente la construcción

El gallito por la ampliación de la cárcel Santiago 1 suma un nuevo capítulo. Esta vez, favorable para el municipio conducido por Mario Desbordes debido a una resolución del 17° Juzgado Civil de Santiago que suspendió provisoriamente la ampliación del recinto penitenciario .

Esto, tras una demanda de nulidad de derecho público interpuesta por la municipalidad en marzo del año pasado, en el que pedía se decretara la medida precautoria de suspensión provisional de los efectos de la resolución exenta 1902 de diciembre de 2024 del Ministerio de Vivienda, entonces comandado por el exministro Carlos Montes.

La resolución que se busca anular básicamente instruía realizar los procedimientos necesarios para ampliar Santiago 1, lo que desde entonces ha sido motivo de disputas entre los alcaldes de turno -hoy Desbordes y antes Irací Hassler-, y las autoridades correspondientes, actualmente personificadas en ministros del gobierno del Presidente José Antonio Kast con los que la autoridad comunal santiaguina se ha enfrentado.

Dentro de sus argumentos, la Municipalidad de Santiago señala que la resolución que abrió la puerta para la ampliación adolece de un vicio “grave” de juridicidad que viene en detrimento de las atribuciones normativas y territoriales del municipio.

La buena noticia llegó este 1 de junio cuando la jueza Rocío Pérez decretó la suspensión de todos los efectos de dicha resolución, lo que implica también suspender los respectivos decretos supremos destinados a modificar el plan regulador, las bases de licitación de las obras, y la celebración de contratos.

El alcalde Desbordes valora la decisión y señala que “la magistrada ha acogido los argumentos que hemos expresado desde el año pasado. Creemos que aquí no se puede hablar de una ampliación, sino de una nueva cárcel, por lo que deben cumplirse todas las exigencias que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción”.

“La resolución paraliza completamente el proyecto mientras se resuelve el fondo del asunto. Impide licitar, ampliar contratos, iniciar obras o realizar cualquier trámite relacionado con esta cárcel”, explica el jefe comunal, considerando que el tribunal reconoció la solidez de los antecedentes presentados por el municipio.

Del mismo modo, Desbordes pide al Ejecutivo no recurrir de la decisión judicial: “Hago un llamado a mi gobierno a recapacitar, a cumplir la ley y a buscar otro lugar para construir esta nueva cárcel. Existen terrenos disponibles y la infraestructura penitenciaria que Santiago necesita debe desarrollarse lejos de zonas urbanas consolidadas”.