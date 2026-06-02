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    Cuál será la próxima empresa de US$ 1 billón según el CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang

    Las acciones de la firma estadounidense de semiconductores experimentan un salto de 22%, aunque aún está lejos de alcanzar.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Jensen Huang apuesta por Marvell Technology Jensen Huang, Consejero Delegado de Nvidia Foto: ann wang/Reuters

    La semana pasada, dos empresas se incorporaron casi al mismo tiempo al club de las compañías con un valor de más de US$ 1 billón. Micron y SK Hynix se inscribieron en ese grupo, elevando a 11 el número de integrantes.

    Ambas tienen en común el área de los semiconductores debido al boom de la inteligencia artificial y ahora otra empresa del sector podría sumarse.

    El fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo que Marvell Technology será la próxima compañía en alcanzar una valorización de un billón de dólares. El anuncio lo realizó durante una aparición en el escenario de la Computex Week en Taipéi, este lunes, junto al CEO de Marvell, Matthew Murphy.

    Las acciones de Marvell respondieron de inmediato: subían 22% en el pre-mercado del martes a las 7:28 AM, acumulando un alza de más de 158% en lo que va de 2026.

    Para que se cumpla la previsión de Huang, sin embargo, la acción debe subir mucho más ya que el market cap de la empresa estadounidense de semiconductores que diseña y desarrolla circuitos integrados avanzados recién está en los US$ 192.000 millones.

    Marvell, la próxima empresa de US$ 1 billón.

    Conectividad como columna vertebral

    Huang justificó su proyección en el rol que juegan los chips de Marvell dentro de la infraestructura de inteligencia artificial. Según el ejecutivo, cuando una tarea computacional se desagrega y distribuye entre miles de chips conectados dentro de un data center, la conectividad se vuelve el factor crítico.

    “Cuando tomas un problema computacional, lo desagregas en muchas partes y lo distribuyes por todo el data center, lo que se necesita es conectividad”, afirmó Huang.

    “Por eso Matt lo está haciendo tan bien. Por eso Marvell es tan esencial”, agregó en declaraciones que reproduce CNBC.

    Marvell se especializa en el diseño de chips de alto rendimiento para infraestructura de datos global, con presencia en computación en la nube, IA, redes empresariales, redes 5G y sistemas automotrices.

    La empresa publicó en mayo sus resultados del primer trimestre fiscal 2027, superando las estimaciones de analistas con ingresos de US$ 2.400 millones. Marvell proyectó además un crecimiento continuo de ingresos para el año fiscal, impulsado por la fortaleza de su negocio de data centers.

    Nvidia ya apostó US$ 2.000 millones

    El respaldo de Huang no es solo verbal. Nvidia comprometió recientemente una inversión de US$ 2.000 millones en Marvell.

    Paralelamente, la compañía está destinando miles de millones adicionales a otras firmas que desarrollan tecnología de fotónica, que utiliza luz en lugar de electricidad para transmitir datos, un proceso descrito como más eficiente que los métodos actuales.

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