“Esto no va a generar guetos verticales”: Poduje tendrá reunión con alcaldes por propuesta de cambios a la OGUC

25 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO DE TRABAJO, IVAN PODUJE, DURANTE COMISION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

Tras los anuncios del Presidente José Antonio Kast durante la última Cuenta Pública en materia de vivienda, el ministro de esa cartera, Iván Poduje, abordó un tema que fue presentado con anterioridad, pero que también es parte del programa de la cartera para enfrentar la crisis habitacional: la propuesta de modificación a la Ordenanza General de Urbanismo de Vivienda (OGUC).

En particular, la modificación espera lograr aumentar la densificación poblacional y disminuir los plazos requeridos para aprobar y construir viviendas, entre otros objetivos.

En ese sentido, y consultado al respecto en una entrevista con Radio Duna, el secretario de Estado detalló que hasta el momento han recibido alrededor de 2.000 observaciones.

“Este jueves vamos a estar con los alcaldes en Coquimbo en un encuentro nacional. Ellos tienen algunas aprensiones que son naturales (...) Estamos muy esperanzados que todo va a servir para, sobre todo, para densificar todas las zonas industriales de galpones viejos que hay cercanas a Metro, donde cuesta mucho a veces cambiar las normas y con este incentivo pensamos que eso va a andar muy bien”, explicó.

Según detalló sobre las posibles modificaciones a la ordenanza, el período de consultas podría terminarse en junio aproximadamente. “Una vez que nosotros incorporemos las consultas, lleguemos a acuerdos con los alcaldes porque tienen ciertas aprehensiones que esperamos poder despejar”, añadió sobre las conversaciones al respecto.

Así las cosas, frente a las aprensiones que estas modificaciones han generado en los jefes comunales de poder generar los llamados “guetos verticales”, Poduje descartó esta idea y señaló que la modificación no libera la altura.

“Vamos a hablar con los alcaldes. Lo que hay que tener claro es que esto no va a generar guetos verticales, porque esto no libera la altura como dicen algunos ”, explicó.

“Lo que hace es generar incentivos para que aumente la altura permitida, pero aumente, no sé, si hay dos pisos o tres pisos, aumente a seis, nunca a 40. No nos saltamos los límites de la altura, no nos saltamos las rasantes tampoco, que también te condicionan la altura. Entonces, eso es lo que queremos explicar a los alcaldes para que estén más tranquilos”, añadió al respecto.