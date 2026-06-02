CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Esto no va a generar guetos verticales”: Poduje tendrá reunión con alcaldes por propuesta de cambios a la OGUC

    "Estamos muy esperanzados que todo va a servir para, sobre todo, para densificar todas las zonas industriales de galpones viejos que hay cercanas a Metro, donde cuesta mucho a veces cambiar las normas y con este incentivo pensamos que eso va a andar muy bien", detalló sobre el tema el ministro de Vivienda.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    25 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO DE TRABAJO, IVAN PODUJE, DURANTE COMISION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Tras los anuncios del Presidente José Antonio Kast durante la última Cuenta Pública en materia de vivienda, el ministro de esa cartera, Iván Poduje, abordó un tema que fue presentado con anterioridad, pero que también es parte del programa de la cartera para enfrentar la crisis habitacional: la propuesta de modificación a la Ordenanza General de Urbanismo de Vivienda (OGUC).

    En particular, la modificación espera lograr aumentar la densificación poblacional y disminuir los plazos requeridos para aprobar y construir viviendas, entre otros objetivos.

    En ese sentido, y consultado al respecto en una entrevista con Radio Duna, el secretario de Estado detalló que hasta el momento han recibido alrededor de 2.000 observaciones.

    Este jueves vamos a estar con los alcaldes en Coquimbo en un encuentro nacional. Ellos tienen algunas aprensiones que son naturales (...) Estamos muy esperanzados que todo va a servir para, sobre todo, para densificar todas las zonas industriales de galpones viejos que hay cercanas a Metro, donde cuesta mucho a veces cambiar las normas y con este incentivo pensamos que eso va a andar muy bien”, explicó.

    Según detalló sobre las posibles modificaciones a la ordenanza, el período de consultas podría terminarse en junio aproximadamente. “Una vez que nosotros incorporemos las consultas, lleguemos a acuerdos con los alcaldes porque tienen ciertas aprehensiones que esperamos poder despejar”, añadió sobre las conversaciones al respecto.

    Así las cosas, frente a las aprensiones que estas modificaciones han generado en los jefes comunales de poder generar los llamados “guetos verticales”, Poduje descartó esta idea y señaló que la modificación no libera la altura.

    “Vamos a hablar con los alcaldes. Lo que hay que tener claro es que esto no va a generar guetos verticales, porque esto no libera la altura como dicen algunos”, explicó.

    Lo que hace es generar incentivos para que aumente la altura permitida, pero aumente, no sé, si hay dos pisos o tres pisos, aumente a seis, nunca a 40. No nos saltamos los límites de la altura, no nos saltamos las rasantes tampoco, que también te condicionan la altura. Entonces, eso es lo que queremos explicar a los alcaldes para que estén más tranquilos”, añadió al respecto.

    Lee también:

    Más sobre:ViviendaIván PodujeDepartamentosAlturaCasasOgucGuetos verticales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senador Sanhueza defiende salida de subsecretarios de Seguridad: “Lo que busca el ministro Arrau es un equipo con más confianza”

    Teatro Viajeinmóvil celebra sus dos años con estreno de comedia negra con tintes sobrenaturales

    Pánico encabeza edición 2026 de Open Blondie

    Paulina Vodanovic (PS): “El Plan Retorno parece ser el Plan Devuélvase Solo”

    “Me quedé con apenas 47 lucas”: Felipe Parra revela qué hizo con el dinero que ganó en el Festival de Olmué

    UDI define en las próximas horas si respaldará la acusación constitucional contra exministro Grau

    Lo más leído

    1.
    Declaran alerta ambiental para este martes en la RM: revisa la restricción vehicular

    Declaran alerta ambiental para este martes en la RM: revisa la restricción vehicular

    2.
    Mauricio Duce y Registro Único de Vándalos: “Tiendo a pensar que el efecto disuasivo puede ser nulo, escaso o marginal”

    Mauricio Duce y Registro Único de Vándalos: “Tiendo a pensar que el efecto disuasivo puede ser nulo, escaso o marginal”

    3.
    Corte Suprema absuelve a militares y policías (r) por apremios ilegítimos en caso Regimiento Cazadores de 1973

    Corte Suprema absuelve a militares y policías (r) por apremios ilegítimos en caso Regimiento Cazadores de 1973

    4.
    Alerta de conflicto de interés: director de los SLEP organizó jornada en su extrabajo y la canceló tras avisos de ilegalidad

    Alerta de conflicto de interés: director de los SLEP organizó jornada en su extrabajo y la canceló tras avisos de ilegalidad

    5.
    Tras Cuenta Pública: se registra manifestación contra Presidente Kast y la megarreforma en Plaza Baquedano

    Tras Cuenta Pública: se registra manifestación contra Presidente Kast y la megarreforma en Plaza Baquedano

    6.
    Incautan más de 458 kilos de cannabis ocultos en camión cisterna que ingresaba a Chile por el complejo fronterizo Ollagüe

    Incautan más de 458 kilos de cannabis ocultos en camión cisterna que ingresaba a Chile por el complejo fronterizo Ollagüe

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Senador Sanhueza defiende salida de subsecretarios de Seguridad: “Lo que busca el ministro Arrau es un equipo con más confianza”
    Chile

    Senador Sanhueza defiende salida de subsecretarios de Seguridad: “Lo que busca el ministro Arrau es un equipo con más confianza”

    Paulina Vodanovic (PS): “El Plan Retorno parece ser el Plan Devuélvase Solo”

    UDI define en las próximas horas si respaldará la acusación constitucional contra exministro Grau

    Cuál será la próxima empresa de US$ 1 billón según el CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang
    Negocios

    Cuál será la próxima empresa de US$ 1 billón según el CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang

    Cuenta Pública: gremios empresariales valoran anuncios de Kast, pero echan de menos materias que no fueron abordadas

    Sistema de Finanzas Abiertas: una evolución al servicio de las personas

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile
    Tendencias

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Qué es el ébola, el virus altamente contagioso que se está “extendiendo rápidamente”, según la OMS

    Sufre un rival de Argentina en el Mundial: Austria pierde a una de sus estrellas por lesión
    El Deportivo

    Sufre un rival de Argentina en el Mundial: Austria pierde a una de sus estrellas por lesión

    La cábala de Lionel Messi que ilusiona a Argentina en la previa del Mundial de Norteamérica 2026

    Por declaraciones machistas: tenista paraguayo recibe la mayor multa de la historia de Roland Garros

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K
    Tecnología

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    AMD celebra 10 años de AM4 y renueva su línea de procesadores y tarjetas gráficas en Computex 2026

    Computex 2026: ASUS celebra 20 años de Republic of Gamers con ROG XBOX Ally X20 y nueva línea de hardware

    Teatro Viajeinmóvil celebra sus dos años con estreno de comedia negra con tintes sobrenaturales
    Cultura y entretención

    Teatro Viajeinmóvil celebra sus dos años con estreno de comedia negra con tintes sobrenaturales

    Pánico encabeza edición 2026 de Open Blondie

    “Me quedé con apenas 47 lucas”: Felipe Parra revela qué hizo con el dinero que ganó en el Festival de Olmué

    Italia ahora quiere cambiar el nombre de la electricidad: de Volt a Volta
    Mundo

    Italia ahora quiere cambiar el nombre de la electricidad: de Volt a Volta

    Netanyahu asegura que “los pilares del régimen terrorista de Irán” están “resquebrajados” por la ofensiva con Estados Unidos

    Zelenski pide que Europa cuente “con su propia defensa antibalística” tras la última oleada de ataques de Rusia

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad
    Paula

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable