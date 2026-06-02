José Pérez Asencio, el ejecutivo bancario que cayó en medio de megaoperativo contra el Tren de Aragua

Durante la madrugada de este martes, en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur y equipos especializados de la Policía de Investigaciones, concretó un certero golpe en contra del Tren de Aragua en Chile.

En medio del operativo se llevaron adelante una serie de detenciones y allanamientos, incluidas dependencias del Banco Santander en Santiago Centro, donde se desempeñaba un ejecutivo que resultó aprehendido por los detectives.

Se trata de José Carlos Pérez Asencio, de nacionalidad venezolana, quien es pesquisado por haber prestado amplia colaboración con la estructura criminal.

De acuerdo con fuentes que conocen del caso, el sujeto de 33 años era quien recibía los dineros que generaba la célula producto de sus delitos, como las extorsiones, y las enviaba a la cúpula del Tren de Aragua que se mantenía fuera del país.