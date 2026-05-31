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    Balacera tras presunto secuestro en Santiago deja un muerto y tres detenidos

    El procedimiento se originó luego de que dos víctimas escaparan y alertaran a funcionarios policiales en pleno patrullaje preventivo en el centro de la capital.

    Por 
    Roberto Martínez
    Secuestro, imagen referencial DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Un operativo policial realizado durante las últimas horas en la comuna de Santiago terminó con un presunto secuestrador muerto, tres personas detenidas y tres armas de fuego incautadas, luego de un enfrentamiento entre sospechosos y funcionarios de Carabineros.

    De acuerdo con información preliminar, el procedimiento se desarrolló en el sector de San Diego, donde personal policial realizaba patrullajes preventivos cuando fue abordado por dos personas que aseguraron haber escapado de un presunto secuestro.

    Según la información entregada por la institución uniformada, las víctimas señalaron directamente a un grupo de individuos como los responsables de mantenerlas retenidas, lo que motivó una fiscalización inmediata por parte de los uniformados.

    Sin embargo, al intentar controlar a los sospechosos, uno de ellos habría extraído un arma de fuego y apuntado contra el personal policial.

    “Al intentar controlar a los sospechosos señalados por las víctimas, uno de ellos apuntó con un arma de fuego al personal policial, al ver el peligro la integridad física, lo que motivó el uso del arma de servicio por parte de un funcionario, resultando el sujeto fallecido”, indicaron desde la institución.

    Tras el intercambio de disparos, otros tres presuntos involucrados fueron detenidos en el lugar.

    Además, durante el procedimiento se incautaron tres armas de fuego, una de las cuales mantenía su número de serie borrado, antecedente que será parte de la investigación que lidera el Ministerio Público.

    Hasta el sitio del suceso concurrió el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que quedó a cargo de coordinar las diligencias investigativas junto a personal especializado.

    Desde Carabineros también confirmaron que no hubo funcionarios lesionados durante el operativo.

    Más sobre:SecuestroSan DiegoSantiagoBalaceraCarabinerosPolicialNacional

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