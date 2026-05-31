Kast admite que ordenó traslado de tres reos desde Punta Peuco y desata críticas en la oposición

Parlamentarios de oposición cargaron críticas contra el Presidente José Antonio Kast luego que se conociera que él ordenó el traslado de tres reos comunes desde el Centro Penitenciario de Tiltil, conocido como Punta Peuco, y pusiera en duda el convertir el recinto en un penal común.

Fue el pasado 27 de mayo que se conoció que Gendarmería trasladó tres reos comunes del penal a otros recintos penitenciarios. En ese contexto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, afirmó que la segregación y la forma en que se derivaba a personas privadas de libertad a distintos penales “corresponde al director de Gendarmería”.

Sin embargo, este domingo, en un adelanto de la entrevista en Meganoticias, el Mandatario abordó la consulta sobre si Punta Peuco dejaría de ser una cárcel común, como lo habían definido en la administración del expresidente Gabriel Boric.

Kast admite que ordenó traslado de tres reos desde Punta Peuco y desata críticas en la oposición. En la imagen, el Presidente José Antonio Kast.

“Ya se tomaron las medidas para sacar a los tres delincuentes comunes que estaban cumpliendo condena allí, y yo lo he señalado (...) eso ya ocurrió”, comentó Kast.

Al ser consultado sobre si aquello fue una orden suya, el Jefe de Estado afirmó que “sí”. “Nosotros vamos a ordenar las cárceles en Chile y vamos a separar a los presos de alta peligrosidad, vamos a obligar las cárceles de máxima seguridad. Vamos a hacer una reformulación del sistema penitenciario y eso es una facultad que está dentro de las atribuciones del Presidente. Yo aquí no he pasado a llevar ninguna ley ”, sumó.

En esa misma línea, al ser requerido sobre si el recinto volverá a ser exclusivo para uniformados y ex agentes del Estado condenados, Kast manifestó: “Cada cárcel va a cumplir la función para la cual fue creada” .

Oposición en picada por definición de Kast

Al conocerse sus palabras, distintos parlamentarios de oposición salieron al paso, cuestionando su definición en torno a Punta Peuco.

La diputada Tatiana Urrutia (FA) criticó que desde el gobierno “prometieron seguridad y llegaron sin plan. Mientras más de 100 guaguas y embarazadas viven en la cárcel, Kast se ocupa de devolver privilegios a los más terribles criminales que ha conocido Chile, como Miguel Krasnoff, condenado a más de mil años de prisión”.

“Su primera política carcelaria no mejora las condiciones de gendarmería ni protege a los más vulnerables, le habla a su barra brava y nos deja claro que gobierna desde el fanatismo”, alegó.

Kast admite que ordenó traslado de tres reos desde Punta Peuco y desata críticas en la oposición. En la imagen, Tatiana Urrutia. Dedvi Missene

La jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, también se plegó a las críticas, señalando que “a horas de la Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast estaría confirmando que pretende beneficiar a sus amigos y delincuentes de Punta Peuco”.

“Chile no necesita cárceles con privilegios, necesita que el Gobierno se haga cargo de sus promesas en seguridad de una vez por todas”, manifestó en X.

Kast admite que ordenó traslado de tres reos desde Punta Peuco y desata críticas en la oposición. En la imagen, Gael Yeomans.

Por su parte, la diputada Lorena Fries (FA) indicó que lo dicho por el Mandatario confirmaría “que hay un móvil obviamente político en dar una señal respecto de que se quiere una cárcel especial para los condenados de Punta Peuco

“Era extraño que tres reos pidieran traslado y se los dieran. Todos los que conocemos el sistema carcelario sabemos que eso no se produce en la práctica y que los traslados básicamente son definidos por Gendarmería por razones que no tienen que ver con la voluntad de las personas privadas de libertad”, problematizó.

“Lo extraño, en este caso, es que dejar esa cárcel sigue siendo un símbolo en términos de que es una cárcel con privilegio, y déjeme decirles que muchas de las personas que han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad están, hoy día, en cárceles comunes, tanto en Colina I, como en otras cárceles del país”, sumó en su intervención.

Fries destacó la gestión del gobierno de Boric de “homologar las condiciones de todos los que están condenados por este tipo de delito. Entonces, ahora el tema va a ser qué pasa con las otras personas condenadas por lesa humanidad que están en otras cárceles y cuál va a ser la decisión”.

Kast admite que ordenó traslado de tres reos desde Punta Peuco y desata críticas en la oposición. En la imagen, Lorena Fries.

El diputado Carlos Carvajal (PPD) reprochó que “hace algunos días, autoridades de Gobierno señalaron que esta era una decisión ‘técnica’ e interna de Gendarmería. Hoy es el propio Presidente quien reconoce que él ordenó el traslado. ¿Qué más tiene que pasar para que dejen de jugar con la ciudadanía? Los chilenos merecen un Gobierno que diga la verdad".

El diputado Jaime Araya (Ind.-PPD) también arremetió, afirmando que “se cae otra mentira”. “Nunca fueron criterios técnicos. Nunca fue decisión de Gendarmería. Subsecretario Silva habría mentido. Si se confirma esta información, podemos decir con certeza que este es un gobierno cobarde que manda a mentir a sus subalternos para encubrir la responsabilidad del jefe superior”.

“Existe un vínculo fuerte que une al Presidente Kast con los violadores de derechos humanos, con esos torturadores, degenerados, asesinos, violadores, abusadores que están en Punta Peuco, y en esta decisión arbitraria queda en evidencia. Podrán abusar del poder, pero nunca van a reescribir la historia, ni podrán limpiarse la sangre de sus manos”, comentó.

Kast admite que ordenó traslado de tres reos desde Punta Peuco y desata críticas en la oposición. En la imagen, Jaime Araya. Dedvi Missene

El diputado Luis Cuello (PC) acusó que “el Gobierno mintió descaradamente: Subsecretario de Justicia dijo que traslado de reos comunes desde Punta Peuco fue ‘decisión técnica’, pero ahora el Presidenta Kast reconoce que él dio la orden. Todo para conservar privilegios a criminales de lesa humanidad”.