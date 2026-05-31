Kast defiende su gestión antes de la Cuenta Pública y anticipa medidas contra incivilidades y migración irregular

El Presidente José Antonio Kast encabezó este domingo en Villa Alemana, Región de Valparaíso, la sexta edición del diálogo ciudadano Presidente Presente, instancia que se realizó en la previa de su primera Cuenta Pública ante el Congreso.

En su discurso inicial, el Mandatario destacó que su gobierno se encuentra desplegado en terreno y sostuvo que la Cuenta Pública será una instancia para explicar “lo que se ha realizado en estos días de gobierno” y proyectar las próximas medidas.

“Estos 81 días, para muchos han sido como 365 días”, afirmó Kast, asegurando que su administración busca escuchar, pero también “gestionar” y resolver problemas acumulados.

En esa línea, defendió el sello de su gobierno y afirmó: “Yo no soy el mejor orador, y eso lo he dicho siempre, pero también digo que no me eligieron para hablar, sino para gestionar”.

El Mandatario también aseguró que su administración cumplirá sus promesas de campaña de manera gradual. “Las cosas que nosotros planteamos en campaña las vamos a cumplir paso a paso, y vamos a enfrentar la inmigración ilegal paso a paso, y vamos a ir por los delincuentes paso a paso”, señaló.

Durante su intervención, el Presidente abordó materias económicas, de seguridad y gasto público. Apuntó a la falta de crecimiento como una de las causas del desempleo y defendió la necesidad de destrabar inversiones y permisos para generar más trabajo.

También aludió a la polémica por Junaeb, señalando que el gobierno entregará antecedentes a las instituciones correspondientes si se detectan responsabilidades por eventuales recursos mal utilizados.

PGU y derechos sociales

Durante el espacio de preguntas, una vecina consultó al Presidente si se le quitaría la Pensión Garantizada Universal cuando le correspondiera recibirla.

Kast respondió que su gobierno resguardará los derechos sociales adquiridos y descartó recortes a la PGU.

“A nadie se le va a quitar o se le va a restar ni un peso de su PGU, a nadie”, sostuvo.

El Mandatario agregó que el objetivo del Ejecutivo es revisar cómo se gastan los recursos públicos, pero sin afectar prestaciones comprometidas.

Seguridad, barrios críticos e incivilidades

Uno de los momentos centrales del conversatorio ocurrió cuando un comerciante de Valparaíso planteó su preocupación por la delincuencia en el centro de la ciudad, especialmente por grupos de menores que, según dijo, han afectado el funcionamiento del comercio.

Kast sostuvo que el deterioro de los centros cívicos se profundizó tras el estallido social y afirmó que su gobierno buscará recuperar barrios afectados por incivilidades, comercio ilegal y delincuencia.

En ese contexto, adelantó que el Ejecutivo trabaja en el plan de los 50 barrios críticos, con mayor presencia policial y copamiento territorial en zonas priorizadas.

“Vamos a ir por los barrios más críticos, y va a haber un antes y un después de eso”, afirmó.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, añadió que el gobierno trabaja en un proyecto de ley para crear un registro de personas que cometan actos vandálicos, con el objetivo de que puedan perder ciertos beneficios sociales.

Según explicó, la iniciativa apuntaría a quienes agredan a carabineros, destruyan paraderos, rayen museos o dañen viviendas de vecinos.

Migración irregular y vuelos de expulsión

El Presidente también abordó la situación migratoria tras una pregunta de un exfuncionario de la PDI, quien apuntó a las trabas burocráticas para concretar expulsiones.

Kast aseguró que el gobierno está coordinando operativos para mejorar la ejecución de órdenes de expulsión y señaló que esta semana ya se han concretado dos vuelos.

Sin embargo, reiteró que no todas las personas en situación irregular saldrán del país bajo el mismo mecanismo.

“Está claro que no van a salir los 300 mil en ese sistema”, dijo, agregando que no todos deben ser acompañados por funcionarios de la PDI en vuelos comerciales o de la FACh.

Pavez, en tanto, sostuvo que el Ejecutivo trabaja en un plan de ordenamiento migratorio en tres dimensiones: cumplimiento de la ley, prevención de nuevos ingresos irregulares y fiscalización para concretar expulsiones.

Escuelas seguras

Otro de los temas abordados fue la aplicación de la ley de escuelas seguras, consultada por una vecina de Villa Alemana.

Kast lamentó que el país haya llegado a necesitar una ley de ese tipo y afirmó que durante años se fueron perdiendo normas internas de convivencia, disciplina y respeto en los establecimientos educacionales.

El Mandatario defendió medidas como la revisión de mochilas y cuestionó las críticas a ese tipo de controles, señalando que lo inaceptable es la violencia al interior de las comunidades escolares.

“Violencia inaceptable es rociar con bencina a un profesor, es quemar jóvenes dentro de un baño porque hicieron una molotov”, sostuvo.

La actividad en Villa Alemana fue la sexta versión de Presidente Presente, luego de las realizadas en Coltauco, Concepción, Coyhaique, Puerto Montt y Copiapó.