Cuenta Pública: Vodanovic (PS) pide que administración de Kast “de una vez por todas comience a gobernar”

“Que el Gobierno de una vez por todas comience a gobernar”: las expectativas de Paulina Vodanovic para la cuenta pública

La timonel del Partido Socialista (PS) señaló que, para la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, que se realizará este lunes 1 de junio, espera una concentración del Ejecutivo en problemas que aquejan a la ciudadanía y un plan claro.

“La seguridad es relevante y es la primera preocupación para los Chilenos, de manera tal que esperamos que el Gobierno de una vez por todas comience a gobernar , ya pasaron los primeros 90 días, no existió ese ‘desafío 90′, no existieron ninguno de los planes que el Presidente anunció, que sabemos ahora que eran metáforas, hipérboles”, afirmó la senadora.

En esta línea, Vodanovic afirmó que espera que, a partir de esta cuenta pública, “se haga un trazado de ruta con claridad, para que la ciudadanía conozca las propuestas del Gobierno, ya no como programas o campañas, sino definitivamente como aquella ruta que hay que seguir".

Al mismo tiempo, enfatizó que se debe avanzar en ello para que “democráticamente nosotros podamos hacer un control de los avances, de las propuestas y también podamos ejercer nuestro rol fiscalizador”.