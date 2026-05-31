CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, domingo 31 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Temblor hoy, domingo 31 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, domingo 31 de mayo en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    06:56 horas

    Sismo de magnitud 3.7, ocurrido a 62 km al oeste de San Antonio de los Cobres y a 204 km de profundidad.

    05:33 horas

    Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 37 km al noroeste de Calama y a 84 km de profundidad.

    00:54 horas

    Sismo de magnitud 3.7, ocurrido a 107 km al oeste de Valparaíso y a 30 km de profundidad.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La dupla de financistas del fútbol local que puso en la mira en Azul Azul

    Rubén Alvarado: el eslabón más débil en la cadena de mando de Codelco

    Matías Acevedo: “El proyecto de Reconstrucción quedó corto para crecer al 4% y se debe ajustar a una realidad fiscal más frágil”

    Osvaldo Macías: “El sistema de pensiones va a ser mucho mejor de lo que teníamos y de eso me siento orgulloso”

    Cumbre de seguridad: los desafíos para la apuesta internacional de Chile en contra del crimen organizado

    Confesiones de Palacio: las crisis del gobierno de Boric por dentro

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 31 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 31 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendio estructural afecta a seis locales comerciales en Estación Central

    Incendio estructural afecta a seis locales comerciales en Estación Central

    Cuenta Pública 2026: revisa los desvíos y cortes de tránsito para este lunes 1 de junio en Valparaíso

    Cuenta Pública 2026: revisa los desvíos y cortes de tránsito para este lunes 1 de junio en Valparaíso

    Temblor hoy, domingo 31 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, domingo 31 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cumbre de seguridad: los desafíos para la apuesta internacional de Chile en contra del crimen organizado

    Confesiones de Palacio: las crisis del gobierno de Boric por dentro

    La dupla de financistas del fútbol local que puso en la mira en Azul Azul
    Negocios

    La dupla de financistas del fútbol local que puso en la mira en Azul Azul

    Rubén Alvarado: el eslabón más débil en la cadena de mando de Codelco

    Matías Acevedo: “El proyecto de Reconstrucción quedó corto para crecer al 4% y se debe ajustar a una realidad fiscal más frágil”

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas
    Tendencias

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas

    Estudio revela por qué el T. Rex tenía brazos tan pequeños en relación a su cuerpo y cabeza

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Franco Calderón aclara su polémico cruce con Javier Altamirano: “Está todo hablado, quedó ahí nomás”
    El Deportivo

    Franco Calderón aclara su polémico cruce con Javier Altamirano: “Está todo hablado, quedó ahí nomás”

    Ecuador está en la cúspide: el bicampeonato de Willian Pacho en la Champions League

    Felipe Correa: “El deadline para esperar al nuevo entrenador es nuestro próximo desafío por los puntos”

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026
    Tecnología

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Jorge González: “La música no es para explicarla”
    Cultura y entretención

    Jorge González: “La música no es para explicarla”

    Paul McCartney entre la nostalgia, su legado y la sombra del retiro en The Boys of Dungeon Lane

    Jorge Luis Borges a 40 años de su partida: el mito que se despojó de la élite y conquistó a los nuevos lectores

    Antonio Caño, periodista español: “Ahora mismo resulta inconcebible pensar que el gobierno de Pedro Sánchez vaya a resistir”
    Mundo

    Antonio Caño, periodista español: “Ahora mismo resulta inconcebible pensar que el gobierno de Pedro Sánchez vaya a resistir”

    Los proyectos de gobierno tras los favoritos para las elecciones en Colombia

    Detienen en Argentina a alto funcionario cercano a Milei por presunto blanqueo de capitales y narcotráfico

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas