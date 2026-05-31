Felipe Correa realiza el gesto casi instintivamente. Varias veces, en la conferencia de prensa a modo de antesala de los amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo, en la que acompañó a Nicolás Córdova, revisa el Macbook en que guarda meticulosamente la planificación de la Roja y desde el que maneja todas las estadísticas asociadas al funcionamiento de la Selección. Desde esa posición, anuncia nuevos partidos amistosos, después del Mundial, en Norteamérica.

Su trabajo no para. Desde Quilín se va a Juan Pinto Durán, donde se tomará un par de minutos de respiro antes de recibir a La Tercera. En su oficina, otra vez con su inseparable aliado, exhibe el software de medición de rendimiento que actualiza y almacena todos los datos relacionados con el universo de jugadores que figuran en el radar del combinado nacional. Con una categoría especial: la de los nacidos en el exterior que pueden ser elegibles. El último caso es el del chileno-suizo Nils Reichmuth, quien, en el momento, entrenaba junto a sus compañeros, de cara a los amistosos.

Felipe Correa, gerente de selecciones: “El deadline para esperar a Pellegrini es nuestro próximo desafío por los puntos”

Su misión más importante, eso sí, es otra: la búsqueda del nuevo entrenador de la Roja. En Quilín, la prioridad está clara hace rato: Manuel Pellegrini. Ha sido el exdirector de Cruzados quien se ha mantenido más cerca del Ingeniero y de su entorno, como una señal de seriedad para la concreción del sueño. “La última definición, en base a lo que hemos recibido de feedback del directorio, de lo que viene, desde el punto de vista institucional, es que debiera avanzarse en el proceso de separación de la federación y la ANFP durante este año. Igual hay una elección de directorio, en noviembre. Se supone que ese proceso de separación debiera avanzar en un cambio de estatuto para que, al menos, ese directorio de la federación se pueda elegir durante este año. Nuestra propuesta es que a ese directorio le presentemos el plan desde el punto de vista del entrenador, desde la gerencia deportiva de Selecciones. El interinato de Nico lo estamos trabajando con ese horizonte. Ha hecho un súper buen trabajo. Y, obviamente, yo he tenido que hacer un reaserch, un trabajo de búsqueda de opciones. Eso se ha hecho, está listo, pero no vamos a tomar una decisión con un directorio que va, probablemente, a salir de aquí a fin de año”, consigna.

¿Esa cautela también tiene que ver con la disponibilidad de Manuel Pellegrini?

Con la disponibilidad de, pero más que nada con el timing de la decisión y creemos que eso puede ser coincidente con el timing de no solo Manuel Pellegrini sino que también de distintas alternativas de entrenadores. Si nosotros forzamos hoy día la decisión de un entrenador, tampoco va a calzar con el timing de la federación. Entonces, en este caso, se están juntando timings.

Felipe Correa, gerente de Selecciones Nacionales (Foto: Andrés Pérez) Andres Perez

Usted ha estado permanentemente acercándose a él.

Lo que siempre he comentado en las conversaciones que he tenido con los medios y cuando me preguntan de este tema es que soy súper cauto en no desmentir y no confirmar ninguna reunión en particular, con ningún nombre propio. Y voy a insistir en esa línea porque podría afectar el buen desarrollo de esas gestiones. En eso, te voy a responder de esa misma manera. No solo en el caso de él, sino en todos los casos.

¿Pellegrini ha dado señales de interés real por dirigir a la Selección? ¿Hoy está abierto a esa posibilidad?

Yo creo que él lo ha respondido así, ha dicho públicamente que si está en condiciones que él... Y esto, te insisto, es lo que yo he escuchado de su participación en los medios, que es algo que sí puedo decir o no porque es algo que ha dicho por él de manera más pública y tú lo estás diciendo porque lo has escuchado también.

¿No hay un deadline para esperarlo?

Es que el deadline tiene que ver con nuestro próximo desafío competitivo por los puntos y eso no solo tiene que ver con un deadline de la decisión del entrenador sino que también de este proceso de cambio institucional. Entonces creo que, como fútbol, nos tenemos que poner de acuerdo en ambos ámbitos para que esté resuelto antes de que eso ocurra, porque no podemos enfrentar una nueva clasificatoria sin la decisión tomada respecto de un entrenador y eso debiera ser de aquí a fin de año.

O sea, el plazo para esperar a Pellegrini es el inicio del calendario competitivo, de las Eliminatorias.

Te corrijo el punto que hiciste porque tú hablaste de Pellegrini. Y el caso es la decisión del entrenador.

Manuel Pellegrini, la gran aspiración de la Roja.

En el caso de Pellegrini, ¿que el Betis haya clasificado a la Champions, también mueve la aguja?

Cada entrenador tiene su propia condicionantes. Él también ha dicho públicamente cuáles son sus condiciones de vínculo con su club y eso es parte de un condicionante. Otro técnico va a tener otras y nosotros vamos a tener que tomar decisiones en base a las distintas variables que consideremos de cada uno de los candidatos. Pero la Champions parte ahora en agosto. No creo que sea un problema para él o para otro candidato que esté en Europa, dependiendo de si tiene el interés para venir a la Selección

Usted trabajó con Sampaoli ¿Está descartado de plano como candidato?

La palabra descartado de plano creo que es un poco dura, porque yo tengo una valoración muy grande del trabajo que hizo Jorge y una valoración muy grande también de su carrera y de sus capacidades como entrenador. Pero creo que los momentos y los procesos tienen su propio timing y en ese sentido creo que hoy día necesitamos algo distinto. No quiero ser tajante, como tú planteas, en términos de descartado de plano. Pero creo que hoy día la búsqueda está orientada en otro lugar.

La pregunta perfectamente admitiría una respuesta positiva en el sentido de que, como está disponible, puede ser una opción.

Sí, pero creo que hoy día la etapa de la Selección está en una etapa distinta respecto de la carrera de Jorge.

¿Cuál es la evaluación que se hace del trabajo que ha realizado Nicolás Córdova, a todo nivel?

Nosotros tenemos una muy buena evaluación. Parte del proceso de decisión que tomé para venir a selecciones tiene que ver con el proceso que estaba llevando él en las selecciones juveniles. Conversé mucho con Nico antes de venir. Nico ya había llegado en 2023 a las selecciones juveniles y el foco y la forma de trabajar que estaba orientado a ese ámbito del trabajo con selecciones juveniles para mí fue una motivación para sumarme al proyecto como gerente de selecciones. En esa línea, creo que el trabajo ha ido fortificándose. La clasificación al mundial Sub 17 ratifica que este proceso se está dando mejor.

¿Dónde está, en ese plano, la campaña en el Mundial Sub 20?

El Mundial Sub 20 es parte del balance y del análisis que se hace también de su trabajo. Fue una selección que se preparó bien para el Mundial, fue una selección que pasó de grupo, que tuvo un grupo tremendamente competitivo. Japón es una selección que hoy día es una potencia, a nivel de selecciones juveniles es una selección muy fuerte, en todos los torneos de selecciones juveniles compiten en el más alto nivel. No tengo dudas que probablemente en el próximo Mundial ahora en Estados Unidos va a ser una selección que va a competir de buena manera. No le pudimos ganar, fue un resultado que me pareció absolutamente justo y una selección que nos superó y es parte de la realidad en la que estamos hoy día. Van a haber selecciones que son mejores que nosotras. El partido con Nueva Zelanda fue un partido muy duro, muy competitivo, muy físico, pero se logró obtener el resultado, se logró ganar y eso nos dio tres puntos que nos dieron la clasificación. Y en el partido con Egipto, yo creo que nosotros fuimos superiores a Egipto en el juego, en el trámite del partido. No lo ganamos por errores bien concretos desde el punto de vista de las áreas, pero terminamos pasando y avanzando de grupo, que eso es algo que también es positivo en el balance, entendiendo la realidad que tenemos en Chile, porque es distinto pensar que uno tiene que evaluarse como si fuera el uno o el dos de Sudamérica respecto de la posición en la que estábamos, que está lejos de ser eso. Y yo creo que nos vamos acercando a consolidar una posición en Sudamérica que nos dejaría siempre entre los mundiales, que es en el quinto, cuarto, quinto, sexto lugar. Y en ese sentido, todavía hay equipos que presentan superioridad en su área. Y la segunda fase efectivamente con México, el primer tiempo fuimos superados y el segundo tiempo equiparamos, pero ya teníamos también algunas carencias de jugadores menos que gotábamos para ese partido. Y nos ganó un equipo que fue mejor. Van a seguir existiendo equipos que son mejores que nosotros.

Nicolás Córova, actual técnico de la Roja. www.photosport.cl

¿La aspiración del plan es tratar de consolidar a Chile entre el cuarto y el quinto lugar de Sudamérica?.

Ese es nuestro foco. Siempre hay que trabajar pensando en qué quieres ser primero. Y no vamos a dejar de hacerlo así. Yo estuve en este lugar y lo logramos en algún minuto. Fuimos campeones de América dos veces. Pero si nosotros logramos hacer un trabajo sostenido que nos permita estar en esos lugares en Sudamérica, vamos a estar en todos los mundiales. Y ese tiene que ser nuestro objetivo. Estoy seguro que con lo que tenemos hoy día, si hubiese estado bien trabajado, hubiéramos estado en otro lugar. No estamos para estar últimos.

En la Conferencia de Capitanes, la semana pasada, Arturo Vidal le pasó el dato directamente a Pablo Milad de que estaba disponible para la Selección. ¿La Generación Dorada está jubilada para la Roja?

Hoy día no me corresponde a mí jubilar a jugadores ni tomar decisiones en ese ámbito. Lo que sí le hemos conversado con Nico y le hemos pedido en este proceso es que de aquí hasta que haya una competencia por los puntos, haya un proceso de renovación y hay un proceso de darle espacio a jugadores que vengan empujando. Y muchas veces esos espacios tienen que ver con a veces incluso forzar ciertos espacios. Incluso a mí me pasó, estando en un club. Cuando te toca estructurar los planteles, tienes que hacerlo pensando en darles espacio a jugadores jóvenes, porque el jugador joven nunca está listo siempre para jugar. Siempre le van a faltar partidos en Primera para poder estar preparado.