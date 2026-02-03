SUSCRÍBETE POR $1100
    Felipe Correa ratifica a Nicolás Córdova como técnico de la Roja y revela el calendario de amistosos de Chile en 2026

    El técnico chileno seguirá al mando de la renovación de la selección adulta en el período previo al mundial.

    Diego Donoso
    Nicolás Córdova seguirá al mando de la selección nacional en el primer semestre de 2026. Por: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Chile cerró las peores Eliminatorias largas de su historia en el camino al Mundial de Norteamérica 2026. La Roja fue la última del continente con 11 puntos, empeorando el registro de 12 unidades de las clasificatorias para Corea y Japón 2002.

    Después de quedar fuera de la cita planetaria, la escuadra nacional jugó dos partidos amistosos en Sochi, Rusia, contra los locales y Perú. En el primer encuentro, los dirigidos por Nicolás Córdova ganaron ante los rusos por 2-0 y en el Clásico del Pacífico la victoria fue por 2-1.

    Luego de los amistosos restaba la duda de quién comandaría a los seleccionados nacionales de cara a un nuevo proceso mundialista. La ANFP decidió postergar la búsqueda de un nuevo estratega hasta que finalice el Mundial en Estados Unidos, lo que confirmó el presidente de la ANFP, Pablo Milad, en entrevista con El Deportivo.

    En ese contexto, el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, ratificó que Córdova será el adiestrador de la Roja en el primer semestre del 2026. También, reveló los partidos amistosos que disputará la escuadra nacional durante el año.

    “Para darle continuidad al equipo tomamos la decisión de que en el primer semestre Nicolás Córdova sea el técnico de la selección. Si bien es jefe técnico de las juveniles, él no va a tomar una categoría”, dijo el encargado de encontrar al nuevo estratega de la Roja.

    Los rivales de la Roja en 2026

    En un evento que juntó al actual plantel Sub 17 con el que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de la categoría en Japón 1993, Correa contó quiénes serán los próximos rivales de la Selección.

    La escuadra nacional jugará ante equipos mundialistas previo al torneo y hará una gira a Norteamérica. Foto: Sipa/Photosport SIPA/PHOTOSPORT

    “Ya tenemos completo el plan de amistosos del año. Jugaremos el FIFA Series en marzo y estamos cerrando dos partidos amistosos en julio previo al Mundial, probablemente sean en Estados Unidos, ya que serán contra equipos que juegan el torneo“, explicó el gerente de selecciones.

    A ello se agregó una gira después de la cita planetaria. “Además, en septiembre vamos a enfrentar a Estados Unidos, México y un tercer encuentro en Norteamérica”, contó Correa sobre el año que le espera al plantel adulto.

