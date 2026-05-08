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    Rusia recalca que hizo efectivo el alto al fuego unilateral y que “responde” a ataques de Ucrania

    Las autoridades rusas sostuvieron que “a pesar de la declaración del alto al fuego, las Fuerzas Armadas ucranianas siguen lanzando ataques con drones y artillería”.

    Por 
    Europa Press
    Militares ucranianos operan un vehículo militar blindado en una carretera cercana a la frontera con Rusia. Foto: AFP ROMAN PILIPEY

    El Gobierno de Rusia ha recalcado este viernes que desde la medianoche hizo efectivo el alto al fuego unilateral anunciado por Moscú entre el 8 y el 10 de mayo, si bien ha afirmado que sus tropas están “respondiendo” a ataques lanzados por las fuerzas de Ucrania “en violación” de la tregua.

    “En línea con la decisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, por motivos humanitarios y durante la celebración del 81º aniversario del Día de la Victoria, todos los grupos de tropas rusas en la zona de la operación militar especial cesaron totalmente en la medianoche del 8 de mayo las operaciones de combate y permanecen en sus líneas y posiciones previamente ocupadas”, ha dicho el Ministerio de Defensa ruso.

    Así, ha reseñado que “a pesar de la declaración del alto al fuego, las Fuerzas Armadas ucranianas siguen lanzando ataques con drones y artillería” contra las regiones de Bélgorod y Kursk, con un total de 1.365 “violaciones del alto el fuego” registradas, según los datos publicados por Moscú.

    “Las deliberadas acciones destructivas de Ucrania contra Rusia confirman la naturaleza terrorista del régimen de Kiev”, ha apuntado, antes de asegurar que sus tropas “respondieron a las violaciones del alto el fuego” con ataques contra “posiciones de artillería, mortero y lanzacohetes múltiples, además de puestos de mando y puntos de lanzamiento de drones”.

    Las autoridades de Rusia anunciaron el lunes que respetarían un alto el fuego el 8 y el 9 de mayo con motivo de las conmemoraciones este último día de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que amenazaron con “un ataque masivo” contra Kiev en caso de que lo violara.

    En respuesta, las autoridades de Ucrania anunciaron un alto al fuego el 6 y el 7 de mayo y advirtieron de que responderían “de forma simétrica” en caso de que Rusia lanzara ataques, lo que implicaba que ambas propuestas no han sido pactadas y no hay garantías de cumplimiento.

    Rusia, que continuó con sus ataques durante la tregua de Kiev --que respondió a los mismos, lo que implicó que no hubiera alto el fuego en ningún momento, recalcó el jueves que su alto el fuego unilateral estaría en pie durante 72 horas desde el 8 de mayo, si bien no está claro que vaya a ser efectivo.

    Más sobre:UcraniaRusiaGuerraAlto al fuego

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