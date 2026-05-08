Starmer descarta dimitir tras primeros resultados que muestran derrotas de laboristas en las elecciones locales mientras Reform UK gana terreno

Los primeros resultados de las elecciones locales celebradas este jueves en Reino Unido, donde serán elegidos 5.000 concejales en más de un centenar de autoridades locales, desvelan las primeras derrotas del Partido Laborista, que con 37 de los 136 consistorios escrutados ya ha perdido su control en siete de ellos, mientras que el ultranacionalista Reform UK le gana terreno.

De acuerdo con el recuento de votos, los laboristas, formación a la cual pertenece el primer ministro Keir Starmer, habrían perdido su poder en lugares como Tameside, municipio metropolitano de Mánchester en el cual han obtenido 25 asientos y perdido 14, mientras que Reform ha alcanzado 19 y sumado 18, según los datos del centro de conteo recogidos por el diario The Guardian.

UK prime minister Keir Starmer is facing a dire set of election results, after Labour suffered heavy losses in English local council polls.



Follow our live blog for the latest developments: https://t.co/wGxVKusJgW pic.twitter.com/A4QFOuI55b — Financial Times (@FT) May 8, 2026

Situación similar parece acaecer en Redditch, al sur de Birmingham, donde los de Starmer han perdido cinco asientos quedándose en 13 concejales, mientras que la formación del ultranacionalista Nigel Farage suma ocho; o en Tamworth, localidad del centro de Reino Unido en la cual los laboristas pierden un concejal, quedándose en 14, y Reform UK sube a 10, tras sumar nueve.

Destacable es a su vez el caso de Hartlepool, ciudad ubicada en el noreste de Inglaterra, donde el Partido Laborista y Reform coinciden en 15 concejales, tras perder seis y sumar 11, respectivamente. No obstante, los laboristas conservarán las ciudades de Reading y Plymouth, con 29 y 31 asientos, respectivamente.

En el área de Londres, la formación de Starmer conservará el municipio de Ealing, con 46 concejales, así como Hammersmith & Fulham, con 38, y Merton, con 32.

🗳️ The change in seats as of 11am in the #LocalElections



🔹 REFORM +311

🟡 LIB DEM +30

🔵 CON -80

🔴 LAB -204

🟢 GREEN +22



43/136 English councils have declared pic.twitter.com/yZkI8VFJ9a — The Telegraph (@Telegraph) May 8, 2026

Oxford, por su parte, deja un resultado de 20 asientos para los laboristas y 13 para los Verdes; mientras que en Southampton los de Starmer caen en siete quedándose en 24 concejales, Reform sube a ocho, y los Verdes y Conservadores ascienden a seis.

Con relación a los Conservadores, estos han sumado apoyos en detrimento de los laboristas en Wandsworth, al sur de Londres, con 29 asientos; así como en Harlow, en el sureste de Inglaterra, parece que mantendrán el poder con 22 concejales, al igual que en Broxbourne, donde obtienen una gran mayoría con 24 asientos.

Laboristas piden la renuncia de Starmer

Entre los miembros del Partido Laborista no han tardado en emerger las críticas hacia Starmer, como es el caso del líder de los laboristas en la ciudad de Hull, Daren Hale, donde la formación ha perdido siete asientos.

“No le deseo ningún mal a Keir Starmer, pero creo que, en última instancia, no es la persona adecuada para el puesto que nos lleve al siguiente nivel y nos garantice los beneficios que deberíamos obtener de un Gobierno laborista”, ha reflexionado Hale en declaraciones a la emisora de radio BBC.

These are tough results for Labour. There’s no sugarcoating it. We’ve lost brilliant Labour representatives who’ve stood up for their communities.



People are still frustrated. Their lives aren’t changing fast enough. We haven’t offered enough hope or optimism for the future.



I… pic.twitter.com/fX70cmFKpQ — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 8, 2026

Por su parte, Rebecca Long-Bailey, diputada laborista por Salford, en el Gran Manchester, quien también fuera aspirante a presidir el partido en 2020, ha lamentado la pérdida de “un gran número de concejales y candidatos laboristas realmente buenos” por, ha considerado, lo que la formación ha “estado haciendo a nivel nacional en toda una serie de cuestiones”.

En este sentido, cabe tener en cuenta que la popularidad de Starmer ha sido puesta en los últimos meses en estredicho por el escándalo del caso Mandelson, que condujo a miembros del partido como el líder de los laboristas en Escocia, Anas Sarwar, y a otros correligionarios a pedir su dimisión.

Starmer ha declarado que los resultados para el Partido Laborista han sido “muy duros”, que asume la responsabilidad y que el partido debe “reflexionar y responder”.

BREAKING: UK PM Keir Starmer said he will not resign after Labour suffered heavy early losses in local elections, adding he still expects to lead the party into the next general election.



🔴 More on https://t.co/5H0QqpggO4 pic.twitter.com/cnygDlsxNV — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 8, 2026

Según The Guardian, es habitual que los líderes emitan declaraciones como esta tras derrotas electorales contundentes. Esto podría desmentir cualquier acusación de que Starmer esté negando la realidad. Sin embargo, no mencionó cómo el partido “debe responder”. Se rumorea que está preparando un importante discurso para abordar este tema la próxima semana.

Esta declaración también confirma que Starmer no tiene intención de seguir el consejo de John McDonnell y otros, y anunciar un calendario para su salida, agregó el periódico.

De hecho, en entrevista con Sky News, Starmer dijo: “Los votantes han dejado claro el ritmo del cambio y cómo quieren que mejoren sus vidas. Fueron elegidos para afrontar esos retos. Y no voy a eludirlos ni a sumir al país en el caos”.

'The results are tough. They are very tough'



PM Sir Keir Starmer adds: 'I take responsibility. When voters send a message like this, we must reflect and we must respond'



Latest results and analysis: https://t.co/Ot2jW2SrKq



📺 Sky 501 pic.twitter.com/ETROpunVtJ — Sky News (@SkyNews) May 8, 2026

Al preguntársele si se presentaría como primer ministro en las próximas elecciones, Starmer respondió: “Sí. Fui elegido para un mandato de cinco años y tengo la intención de cumplirlo”.

“Yo fui elegido para hacer frente a estos desafíos y no voy a retirarme”, reiteró Starmer en declaraciones recogidas por la cadena BBC.

Reform UK celebra abrirse paso “en el muro rojo”

Conocidos los primeros resultados de esta jornada electoral coincidente con la elección de los 129 miembros del Parlamento escocés, conocido como Holyrood, así como con el estreno del nuevo sistema electoral de Fales que pasará a contar con 96 representantes en aras de conformar un Senedd más amplio y proporcional, no han tardado en pronunciarse formaciones como el propio Reform UK.

It’s been a very good morning. The best is yet to come.



Thank you for voting Reform. pic.twitter.com/I6vCqVkI9i — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) May 8, 2026

El mismo Farage ha confesado en declaraciones a los medios, citadas por The Guardian, que los resultados dados a conocer hasta ahora están “superando con creces” sus expectativas, al tiempo que ha celebrado la consecución de “porcentajes impresionantes en las antiguas zonas tradicionales del Partido Laborista”.

“En general, creo que lo que ha ocurrido es un cambio verdaderamente histórico en la política británica”, manifestó Farage.

It’s clear that Labour voters are switching directly to Reform.



We are penetrating the red wall in a way the pollsters and experts simply didn’t predict.



Britain wants Reform. — Reform UK (@reformparty_uk) May 8, 2026

“Nos hemos acostumbrado a pensar en la política en términos de izquierda y derecha, y sin embargo, Reform UK está logrando victorias en zonas que siempre han sido conservadoras. Pero, al mismo tiempo, estamos demostrando con creces que podemos ganar en zonas que, francamente, el Partido Laborista ha dominado desde el final de la Primera Guerra Mundial, agregó.

The English local election results are a "truly historic shift in British politics", says Nigel Farage.



The Reform leader is speaking in Havering, a London borough that the party has won for the first time.



Latest 🔗 https://t.co/SZHhkmXZUF



📺 Sky 501 pic.twitter.com/H8SgJs5ACZ — Sky News (@SkyNews) May 8, 2026

“Está claro que los votantes laboristas están pasando directamente a apoyar Reform”, ha celebrado la formación ultranacionalista en un mensaje en redes sociales en el cual ha asegurado estar abriéndose “paso en el ‘muro rojo’ de una forma que ni los encuestadores ni los expertos habían previsto”.