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    Pagos a Corfo por el litio se cuadriplican el primer trimestre tras favorables precios y ya superan el total recibido el 2025

    Si en todo el 2025 la Corfo recibió US$ 340 millones por el pago que le hacen Novandino Litio y Albemarle por su extracción de litio en el Salar de Atacama, solo en el primer trimestre de este año la agencia recibió un total de US$ 343 millones. El precio del litio es el factor determinante en este resultado, que durante el primer tramo del año tuvo un crecimiento por 81%.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    Los pagos a Corfo que recibe por el litio son un termómetro de la industria del litio chilena. En particular, de Novandino Litio (ex SQM) y Albemarle. Puesto que presenta, por un lado, el monto que retorna, el que está fuertemente vinculado al precio del mineral, y también la producción de las compañías.

    El arranque fue positivo en términos de precio para el litio, y tal como se preveía, dejará un jugoso rédito al fisco. La Corporación de Fomento de la Producción consignó un pago por US$ 343 millones durante el primer trimestre, de acuerdo a documentos de la agencia. Este monto ya supera todo lo pagado por las empresas el 2025, cuando desembolsaron en total US$ 340 millones. En particular, Novandino Litio aportó US$ 290 millones, mientras que Albemarle un total US$ 53 millones.

    El ejercicio se compara favorablemente con lo que se reportó el año pasado al mismo lapso. En el primer cuarto del 2025 la agencia alcanzó un retorno por US$ 79 millones. El crecimiento entre los periodos es más de cuatro veces mayor, incrementándose 334% trimestre contra trimestre.

    Ahora, el alza era esperada, ya que el precio del litio experimentó una notoria diferencia respecto del arranque del año pasado.

    El primer trimestre de este año el valor del mineral promedió US$ 16.923 la tonelada de carbonato de litio equivalente (LCE), según datos proporcionados por GEM. Frente al mismo lapso del año pasado, la expansión fue de 81%, cuando promedió a US$ 9.350 la tonelada de LCE.

    El ejercicio analizado es el mejor desde 2023, cuando las empresas pagaron a Corfo un total de US$ 1.047 millones. En todo caso, ese año está influenciado por los magníficos precios del mineral que se alcanzaron durante el 2022, lo que impulsó fuertemente lo que recibió la agencia estatal. Pese a que los montos varían durante los años, el nivel productivo de la industria litífera chilena no ha decrecido, al contrario, solo se ha incrementado.

    El 2022 Corfo percibió un abultado pago de casi US$ 4 mil millones gracias al sólido desempeño del precio del litio en esos doce meses, cuando se promedió US$ 72 mil la tonelada. Desde entonces, ha experimentado una fuerte baja en los últimos años, que ahora se apresta a repuntar.

    Producción de Novandino Litio crece

    A diferencia de los reportes pasados de Corfo, esta es la primera vez que la producción que antes presentaba SQM, ahora lleva el nombre de Novandino Litio. Esto luego de la alianza que concretó a fines del año pasado, la firma ligada a Julio Ponce Lerou con la estatal Codelco.

    En el primer trimestre, las compañías Novandino y Albemarle reportaron a Corfo ventas por producción que llegaron a 93 mil toneladas de LCE, cuyo incremento es 33% mayor que el año pasado al mismo plazo.

    Primer trimestre
    (Novandino Litio + Albemarle)Ventas por producción (mil toneladas LCE)Pagos a Corfo en US$ millones
    202693343
    20257079
    202465136
    2023491047
    202240460
    20213215
    20202423
    20191856

    El Salar de Atacama, que es unas de las mayores reservas de litio del mundo, tiene alrededor de unas 140 mil hectáreas, de las cuales Novandino Litio arrienda a Corfo, para producir litio, unas 82 mil.

    SQM estaba comprometida a entregar un pago trimestral a Corfo por el valor de la producción de los minerales que extrae de la salmuera del salar. Este contrato se extiende hasta diciembre de 2030, razón por la cual avanzó en un acuerdo con Codelco para seguir produciendo litio hasta el 2060, el que resultó en una nueva compañía ya conocida.

    Por su lado, Albemarle explica en sus estados financieros del 2024 que en 1975 sus predecesores, Foote Mineral Company, sellaron un contrato con el gobierno de Chile por derechos mineros en el Salar de Atacama.

    Este consiste en el derecho de acceso a la salmuera de litio en una superficie de 16 mil hectáreas. Además, en su último reporte ante la CMF, Albemarle añade que el compromiso con la agencia estatal corresponde al “pago de comisiones a Corfo por las ventas de los productos asociados a la nueva cuota, cuyo porcentaje es ascendente conforme a precio de venta por tonelada”. Las condiciones de Albemarle se extenderán hasta el 2044.

    La producción de litio de las empresas solo ha crecido durante los años. Si el 2019 ambas empresas reportaban una producción a Corfo por 18 mil toneladas en el primer cuarto del año, a 2025 llegan a 93 mil toneladas de LCE. Lo que representa un robusto aumento de 417% entre los años.

    Más sobre:LitioCorfoPagos por el litio a CorfoAlbemarleNovandino Litio

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