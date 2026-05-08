Cadem: Partido Republicano y PS lideran imagen positiva de colectividades políticas

El Partido Republicano y el Partido Socialista (PS) aparecen como las colectividades con mejor evaluación en la más reciente edición de la encuesta Plaza Pública Cadem.

De acuerdo al sondeo, el Partido Republicano lideró la medición con un 36% de imagen “muy buena o buena”, seguido por el PS con 35%. Más atrás se ubicaron el Partido Nacional Libertario (PNL) con 34%; Renovación Nacional (RN) y el Frente Amplio, ambos con 33%; la UDI con 29%; el PPD, el Partido Comunista (PC) y el Partido Social Cristiano, todos con 28%; el Partido de la Gente (PDG) con 27%; Amarillos por Chile con 25%; Demócratas con 24%; Evópoli con 23%; y la Democracia Cristiana (DC) con 19%.

En cuanto a la evaluación negativa o muy negativa, la DC encabezó el listado con 69%. Le siguieron Evópoli y el PC, ambos con 67%; el PDG y la UDI con 64%; el Partido Social Cristiano con 62%; el Frente Amplio con 61%; el PPD con 60%; el Partido Republicano con 59%; RN con 58%; el PS y el PNL, ambos con 57%; Demócratas con 55%; y Amarillos por Chile con 54%.

Percepción ideológica

La encuesta también abordó la percepción ideológica de las colectividades en una escala de 1 a 10, donde 1 representa a la izquierda y 10 a la derecha.

En ese apartado, el PDG obtuvo una nota promedio de 5,7, prácticamente igual a la percepción que los encuestados tienen de “los chilenos en general”, que alcanzó 5,8.

El PS, en tanto, marcó 2,7 y el Frente Amplio 2,6. En la centroderecha, RN obtuvo 7,3 y la UDI 8,0. Más a la derecha fueron ubicados el Partido Republicano y el PNL, ambos con 8,9.

Respecto del nivel de conocimiento de las colectividades, el Partido Comunista registró 91%, seguido por la UDI con 90%. Más atrás quedaron el Partido Republicano, Frente Amplio, PS, PPD y Evópoli, todos con 89%.

Aprobación del Presidente Kast

La medición también abordó la evaluación presidencial. Según Cadem, el Presidente José Antonio Kast alcanzó un 38% de aprobación en la segunda semana de mayo, mientras que su desaprobación llegó al 56%.

Respecto de la medición anterior, la aprobación del Mandatario cayó un punto, mientras que la desaprobación también retrocedió un punto, cambios que Cadem calificó como “sin variaciones significativas”.

La encuesta fue aplicada online el 6 de mayo de 2026 a 1.003 personas mayores de 18 años de las 16 regiones del país