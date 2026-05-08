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    Diputada Lorena Pizarro (PC) sufre portonazo al exterior de su casa

    Según el equipo de la parlamentaria, el hecho ocurrió en momentos en que la parlamentaria llegaba a su domicilio junto a su jefa de gabinete. Sujetos huyeron del lugar tras no lograr encender el vehículo.

    Por 
    Luis Cerda
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La diputada del Partido Comunista (PC), Lorena Pizarro, y su jefa de gabinete fueron víctimas de un portonazo durante la noche de este jueves, cuando regresaban desde la sede parlamentaria al domicilio de la legisladora.

    De acuerdo con antecedentes entregados por el equipo de la parlamentaria, el hecho ocurrió al momento en que ambas llegaban y estacionaban el vehículo frente a la vivienda de Pizarro.

    En ese instante, fueron abordadas por cinco personas, quienes, según el testimonio de las víctimas, serían adolescentes. Los antisociales las amenazaron con armas blancas y les robaron las llaves del automóvil.

    Pese a lograr subir al vehículo, los delincuentes no pudieron encenderlo, por lo que finalmente descendieron y escaparon del lugar.

    Tras el hecho, dos de los involucrados fueron detenidos, de acuerdo con antecedentes entregados por el equipo de la legisladora.

    La diputada y su jefa de gabinete se trasladaron posteriormente hasta una comisaría para realizar la denuncia correspondiente.

    Más sobre:PolicialLorena Pizarro

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