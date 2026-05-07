Contraloría valida uso de La Moneda como residencia presidencial y para cultos religiosos

La Contraloría General de la República emitió este jueves un dictamen respecto del uso del Palacio de La Moneda durante la administración del Presidente José Antonio Kast, descartando ilegalidades tanto en la realización de cultos religiosos como en la utilización del recinto como residencia presidencial.

El pronunciamiento se originó tras una presentación realizada por David Silva Bernales, Miguel Yáñez Lagos, Cleiton Dejair Córdova Martins y otras personas que solicitaron mantener reserva de identidad, quienes cuestionaron el uso dado al palacio presidencial.

En el documento, el organismo encabezado por la contralora Dorothy Pérez sostuvo que La Moneda, desde que funciona como sede del gobierno, ha contado con distintos patios, salones, oficinas y habitaciones “que han servido históricamente no sólo como espacios de trabajo institucional y para la realización de actividades oficiales y protocolares, sino que también de residencia permanente” del Mandatario y su familia.

Asimismo, la Contraloría abordó la realización de cultos y misas en el recinto, señalando que este tipo de actividades se han desarrollado históricamente en el lugar.

“Sin perjuicio de que normativamente el Estado de Chile sea laico, ello no obsta a que, desde antigua data y hasta la fecha, en su interior existan tres capellanías que comparten un mismo templo”, señala el dictamen.

En esa línea, agregó que dichas capellanías cuentan con funcionamiento oficialmente autorizado dentro de las dependencias del palacio presidencial.

El organismo también detalló que estas actividades son coordinadas por la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, entidad creada para promover el derecho a la libertad religiosa garantizado en la Constitución.

Por ello, la Contraloría concluyó que lo denunciado “se enmarca dentro de la destinación y uso histórico del singularizado inmueble sin que aprecie algún reproche que formular a ese respecto”.

Con todo, el dictamen precisó que no existen observaciones mientras no se hayan efectuado reparaciones, remodelaciones o restauraciones al interior del recinto sin autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.

Asimismo, la Contraloría consideró “necesario” que la Dirección Administrativa de la Presidencia, en coordinación con el Consejo de Monumentos Nacionales y el Ministerio de Bienes Nacionales, actualice o establezca una regulación interna para el uso de espacios tanto en La Moneda como en el Palacio Cerro Castillo.

Según el organismo, dicha regulación debe considerar principios de “eficiencia, probidad, transparencia, control y debido resguardo”.