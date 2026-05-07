En vivo: Coquimbo Unido enfrenta a Universitario en duelo clave para avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores
El equipo pirata debe ganarle al conjunto peruano para seguir soñando con los octavos de final de la justa continental. Sigue aquí todos los detalles del partido.
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Coquimbo 0-1 Universitario
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Termina el primer tiempo
Coquimbo hizo el gasto, pero en una descoordinación defensiva, Universitario marca el único gol del encuentro.
Descuentos
45′. Se agregaron 3 minutos más a este primer tiempo.
Centro
43′. Cornejo lanza un balón al área de Universitario. Atrapa Vargas.
VAR
38′. Se revisa un posible penal de Sánchez sobre Varela. No se cobra nada.
La apertura de la cuenta
El gol de la visita
32′. Un tiro de equina. Fara cabecea al palo. Rebote. Lo toma Valera y convierte el primero.
Gooooooooool de Universitario
Cabezazo
27′, Cornejo desde la esquina. Salinas gana por arriba. Elevado.
Casi cae el primero
25′. Cornejo ejecuta un tiro libre para Coquimbo. Vargas evita que se meta en el segundo palo con una gran volada.
Tarjeta Amarilla
20′. Benedetto es amonestado en Universitario por falta contra Johansen.
Se acerca Universitario
16′. El elenco peruano busca con juego asociado. Pero no logra llegar al arco de Sánchez.
Casi olímpico
10′. Cornejo le pega desde la esquina y el portero de Universitario, Vargas, la saca con lo justo.
Cabezazo pirata
10′. Camargo gana por arriba. Pero ese tiro sale desviado.
Centro
4′. Una pelota al área peruana y nadie de Coquimbo logra conectarla.
La primera de Coquimbo
2′. Vadalá le pega y ese balón da en un defensa de Universitario y se va fuera.
Comienza el partido
Coquimbo y Universitario ya juegan por la Copa Libertadores.
La formación de Coquimbo
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