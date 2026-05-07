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    EN VIVO

    En vivo: Coquimbo Unido enfrenta a Universitario en duelo clave para avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores

    El equipo pirata debe ganarle al conjunto peruano para seguir soñando con los octavos de final de la justa continental. Sigue aquí todos los detalles del partido.

    Coquimbo Unido enfrenta a Universitario por la Copa Libertadores 2026. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Actualiza el relato

    Coquimbo 0-1 Universitario

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    Termina el primer tiempo

    Coquimbo hizo el gasto, pero en una descoordinación defensiva, Universitario marca el único gol del encuentro.

    Descuentos

    45′. Se agregaron 3 minutos más a este primer tiempo.

    Centro

    43′. Cornejo lanza un balón al área de Universitario. Atrapa Vargas.

    VAR

    38′. Se revisa un posible penal de Sánchez sobre Varela. No se cobra nada.

    La apertura de la cuenta

    El gol de la visita

    32′. Un tiro de equina. Fara cabecea al palo. Rebote. Lo toma Valera y convierte el primero.

    Gooooooooool de Universitario

    Cabezazo

    27′, Cornejo desde la esquina. Salinas gana por arriba. Elevado.

    Casi cae el primero

    25′. Cornejo ejecuta un tiro libre para Coquimbo. Vargas evita que se meta en el segundo palo con una gran volada.

    Tarjeta Amarilla

    20′. Benedetto es amonestado en Universitario por falta contra Johansen.

    Se acerca Universitario

    16′. El elenco peruano busca con juego asociado. Pero no logra llegar al arco de Sánchez.

    Casi olímpico

    10′. Cornejo le pega desde la esquina y el portero de Universitario, Vargas, la saca con lo justo.

    Cabezazo pirata

    10′. Camargo gana por arriba. Pero ese tiro sale desviado.

    Centro

    4′. Una pelota al área peruana y nadie de Coquimbo logra conectarla.

    La primera de Coquimbo

    2′. Vadalá le pega y ese balón da en un defensa de Universitario y se va fuera.

    Comienza el partido

    Coquimbo y Universitario ya juegan por la Copa Libertadores.

    La formación de Coquimbo

    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Copa LibertadoresCoquimboCoquimbo UnidoUniversitarioUniversitario de LimaCoquimbo vs UniversitarioFútbolFútbol en vivoMinuto a Minuto

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