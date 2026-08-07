Joaquín Niemann celebra su reencuentro con Mito Pereira en Nueva York: “Siempre es agradable tenerlo cerca”

Joaquín Niemann volvió a brillar y lo hizo nada menos que en el Trump National Golf Club Bedminster, escenario del LIV de Nueva York, donde terminó la primera ronda con 64 golpes (-7), quedando como solitario líder.

“Obviamente, es un placer estar de vuelta en Bedminster. Es un campo de golf de verdad. Las condiciones son increíbles. Es uno de esos campos que te exigen compromiso en cada golpe. Y hoy (ayer) lo hice muy bien. Pude comprometerme en cada golpe, confiar en mi swing, ver la trayectoria de la bola y simplemente intentar dar lo mejor de mí. Sí, estoy muy contento con cómo salió el día”, reconoció.

El chileno también fue consultado sobre si la ronda había sido la mejor del año. “Tengo muy mala memoria, así que diré que sí”, señaló. “Estoy emocionado por la oportunidad de liderar en la primera ronda. Saldré ahí y trataré de dar lo mejor de mí. Voy a resolverlo, seguir mi rutina, mantener mis golpes, estar comprometido al cien por cien en cada tiro”, agregó.

En esa línea, abordó su presente, ya sin chances de pelear por el título. “Obviamente no puedo ganarlo todo ahora, pero para mí, como jugador y sabiendo que tengo muchos años más jugando aquí, se trata de encontrar la manera de mejorar día tras día, y luego al día siguiente, y la semana siguiente, y así sucesivamente”, dijo.

“Tuve la oportunidad de ganarlo los dos últimos años. Ahora mismo no la tengo. Siento que mi juego aún está evolucionando en la dirección correcta. Siento que tengo mucho que mejorar y mucho que perfeccionar. Sí, es emocionante tener un gran potencial. Estoy muy ilusionado por trabajar en ello, intentar llegar lo más lejos posible, y en eso es en lo único que pienso. Obviamente, si gano torneos, torneos importantes, toda la temporada, será un plus, pero sé que justo después de ganar, sea lo que sea, voy a intentar mejorar”, añadió.

Mito y el nuevo inversor

Joaco también abordó el anuncio de un nuevo inversionista para el LIV. “Me enteré de la noticia uno o dos días antes. Así que no me emocioné mucho cuando salió”, reveló. Y agregó que “fue lindo” cuando se enteró.

Finalmente, se refirió a la presencia de Mito Pereira, quien esta semana lo ha estado acompañando en Estados Unidos. “Es agradable tenerlo cerca. Siempre es raro no verlo con el equipo, pero siempre es agradable tenerlo cerca, y su compañía siempre es agradable”, recalcó.

Ahí, el pircano irrumpió con una particular interrogante: “Vayamos a la pregunta más importante. ¿Me extrañas?“, le dijo, desatando las risas de la audiencia y de Niemann, quien respondió jocosamente. ”No, ya estás aquí, así que no. En el campo de golf, sí“, cerró.