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    “No quiero nada, ya está”: masajista revela las últimas palabras que le dijo Diego Maradona antes de morir

    Nicolás Taffarel dio a conocer además que los médicos le habían retirado los diuréticos previo a su fallecimiento.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    En Argentina el juicio por la muerte de Diego Maradona sigue su curso. Este jueves fue el turno de declarar de Nicolás Taffarel, masajista del Pelusa que estuvo junto a él durante las últimas semanas de vida del exfutbolista argentino.

    Allí señaló que asistió en numerosas ocasiones a la vivienda donde residía Maradona en las afueras de Buenos Aires en la que estaba recibiendo un tratamiento domiciliario entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, día que falleció.

    Según el relato, un día antes de que muriera, Taffarel realizó la visita correspondiente y ahí se enteró de que “hacía días que no se levantaba”. Entonces, entró en la habitación para intentar sacarlo de la cama, pero se encontró con la negativa del Diez. “No quiero nada, Taffita, ya está”, le contestó.

    “¿Ya está que?”, consultó de vuelta e masajista. “Ya está, ya está”, volvió a decir antes de afirmar que “esas fueron las últimas palabras de él hacia mi”.

    En la misma instancia, Taffarel comentó que comenzó a atender a Diego Maradona en 2018 y que estuvo durante los primeros días del tratamiento que le habían recomendado al 10. “Después ya no quería salir de la habitación. No se levantaba de la cama, no quería comer, no quería cambiarse, no quería higienizarse. No quería los masajes tampoco”, indicó.

    Además, entre las pruebas que se presentaron en la audiencia, se reveló que el masajista expresó al médico de cabecera del astro, Leopoldo Luque, su preocupación por el estado físico y psicológico de Maradona en varias ocasiones, reclamándole que se hiciera presente en la casa.

    “Está totalmente edematizado”, “está hinchado como una teta”, “hace 26 horas que está durmiendo”, “tenés que venir Leito”, fueron algunas de las frases que daban cuenta de la inquietud sobre el estado de salud.

    En respuesta, Luque indicó que había que “estar tranquilos”, que “era normal” y que ya se iba a deshinchar. A diferencia de lo que aseguró el médico, la hinchazón no desapareció sino que “se agravó”, según afirmó Taffarel.

    Más adelante, el masajista describió la situación como “desesperante” al ver que no veía “un accionar concreto o una respuesta rápida” ante el deterioro que estaba mostrando la salud de Maradona.

    Las dudas sobre el tratamiento

    A su vez, reveló que, según le había dicho una enfermera que le habían retirado los diuréticos. Cuando se le consultó al respecto a Luque, el médico contestó que “eso lo manejaban los médicos de la obra social”, en referencia a la empresa de medicina Swiss Medical, que brindó servicios durante el tratamiento domiciliario.

    Sin embargo, según quedó expuesto en el juicio, Pedro Di Spagna, el médico clínico contratado en calidad de interconsultor por Swiss Medical, solo pudo ver a Maradona en una oportunidad, en la que no se indicó discontinuar ninguna medicación.

    Cabe recordar que la muerte de Maradona se produjo, según indicó la autopsia, por un “edema agudo de pulmón en un paciente con una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca”.

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