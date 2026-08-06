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    Efecto Vozinha: el llamativo comentario de Johnny Herrera a Aníbal Mosa tras la presentación del arquero de Cabo Verde

    El otrora capitán de la U felicitó al presidente de Blanco y Negro por la contratación del portero revelación del Mundial.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Herrera y Mosa vivieron un divertido momento tras la presentación de Vozinha.

    La llegada y posterior presentación de Vozinha en Colo Colo, logró lo impensado: Johnny Herrera elogió el trabajo que está desarrollando Aníbal Mosa en la presidencia de Blanco y Negro.

    Tras la transmisión de la masiva bienvenida al portero de Cabo Verde, el otrora capitán de Universidad de Chile aprovechó un contacto en directo con el empresario sureño y junto con saludarlo, expresó: “Lo felicito por la contratación que hizo”.

    Luego, el ídolo de los estudiantiles aclaró que estaba hablando “seriamente” y repitió los parabienes, porque Mosa “siempre da la cara en su equipo... y eso está escaso en nuestro fútbol”.

    Pero como no todo puede ser solemne, el exportero aprovechó que el timonel del Cacique lucía un llamativo gorro de lana y le lanzó un jocoso pedido: “Y el gorro, si quiere, mande uno para acá, porque hace frío también”, le solicitó el referente de los laicos.

    Tras la risa de rigor, Mosa le respondió a Herrera: “Te lo agradezco mucho. Viniendo de ti, porque tenemos diferencias con nuestros equipos. Pero las diferencias son dentro de la cancha y no fuera de ella, por lo que te agradezco tus palabras”.

    Luego, en conversación con los medios de comunicación presentes en el Monumental, Mosa entregó más detalles de su gorro que ya pasó a ser tema dentro de los fanáticos. “Es de Puerto Montt, me lo regaló una persona muy querida mía, que se llama Guillermina Llancán, que es una ama de llaves que trabaja con nosotros en la familia hace 30 años. Ella me lo regaló con mucho cariño y no me lo saqué más”, narró el mandamás del actual puntero de la Liga de Primera.

    Finalmente, el accionista mayoritario de la sociedad anónima que rige los destinos del Cacique abordó las posibles incorporaciones de Diego Valdés e Iván Román.

    “Lo he dicho. Cuando hay jugadores con contrato vigente con otros clubes no me refiero. Cuando tengamos novedades por una nueva incorporación, lo diremos, como cuando dije lo de Vozinha y algunos no me creyeron”, enfatizó.

    Luego anunció que “mientras esté el libro de pases abierto, hasta el día jueves, me parece, nosotros estaremos atentos a cualquier situación“. Y detalló lo que andaban buscando. “Ustedes saben que a mí en lo personal me interesa que Colo Colo traiga jugadores potentes, y si se da la posibilidad de incorporar a otro jugador para tenerlo ahora o como futuro refuerzo para 2027, será bienvenido“, concluyó.

    Más sobre:Colo ColoVozinhaAníbal MosaBlanco y NegroJohnny HerreraLa UUniversidad de ChileSuperclásico

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