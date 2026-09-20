EE.UU. extradita a 18 sospechosos por el asesinato al presidente de Haití en 2021

18 sospechosos por el asesinato del mandatario de Haití en 2021 fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

Así lo confirmó este domingo Jason A. Reding Quinone, el fiscal federal designado por el Presidente Donald Trump. Los 18 sujetos fueron trasladados en un avión militar desde Haití para enfrentar la justicia estadounidense en el distrito del sur de Florida.

El caso corresponde al magnicidio del Presidente Jovenel Moïse, ejecutado hace cinco años en su residencia en Puerto Príncipe, durante la madrugada del 7 de julio.

Brett Skiles, agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI), afirmó que el mandatario “fue asesinado por individuos buscando beneficiarse de oportunidades financieras ilícitas y contratos de negocios”.

El persecutor detalló que el caso involucra a una totalidad de 30 acusados, y que la extradición de las casi 20 personas “marca la siguiente mayor fase en nuestra búsqueda de rendición de cuentas por el asesinato del Presidente Jovenel Moïse”.

Durante mayo de este 2026, cuatro individuos fueron condenados por un juzgado federal en Miami con relación a la muerte del mandatario haitiano.

Se trata de Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla, y James Solages, convictos por conspiración al proveer soporte material o recursos para llevar a cabo el delito, según el Departamento de Justicia de EE.UU.

“Nuestro trabajo no terminó con los hombres que planearon y llevaron a cabo este asesinato. Seguiremos la evidencia hasta donde sea que lleve, a aquellos que lo financiaron, lo facilitaron, lo apoyaron o cometieron crímenes para hacerlo posible. Cinco años más tarde, seguimos trayendo acusados ante las cortes americanas, y no hemos terminado ”, declaró el fiscal.

Asimismo, Skiles recalcó el compromiso del FBI para asegurar que todos “quienes presuntamente buscaron lucrar con el asesinato de un jefe de Estado sean considerados plenamente responsables”.