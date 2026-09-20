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    Menor de edad muere tras caer desde el noveno piso de un edificio en comuna de Santiago

    Equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación y trasladaron al niño hasta el Hospital San Borja Arriarán, donde falleció.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Sofía Álvarez
    Foto: Referencial/Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Un menor de edad murió este domingo luego de caer desde el noveno piso de un edificio ubicado en la intersección de las calles General Gana y San Diego, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

    De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por Carabineros, el niño se encontraba junto a sus padres al interior del departamento cuando, por circunstancias que deberán ser esclarecidas, la familia escuchó gritos provenientes del exterior y posteriormente se percató de lo ocurrido.

    Al respecto, el capitán José Espinoza, de la Segunda Comisaría Central de Carabineros, detalló que el menor fue asistido inicialmente por personal de Bomberos y del SAMU, que efectuó maniobras de reanimación antes de trasladarlo hasta el Hospital Clínico San Borja Arriarán.

    Los médicos hicieron todo lo posible por intentar resguardar su vida, no logrando y falleciendo en el lugar”, informó.

    Según precisó el oficial, tanto los padres como el menor son extranjeros. El niño era de nacionalidad dominicana y, de acuerdo con la información proporcionada por la institución uniformada, mantenía situación migratoria regular en Chile.

    Las diligencias fueron encargadas por el Ministerio Público a la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística de la PDI.

    Al respecto, el comisario Danilo Sepúlveda, de la BH Centro Norte, declaró que “los antecedentes preliminares dan cuenta de que el niño residía junto a su grupo familiar, compuesto por seis personas en un departamento situado en el piso 9″.

    “En este momento nos encontramos realizando diligencias junto al Laboratorio de Criminalística a fin de periciar la malla exterior que mantenía el dormitorio desde donde se precipita el niño y el levantamiento de cámaras de seguridad del edificio”, cerró.

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