Hallan cuerpo de hombre de nacionalidad haitiana con múltiples puñaladas en las inmediaciones de feria libre de Curicó

Un hombre de nacionalidad haitiana, de aproximadamente 40 años, fue hallado sin vida y con múltiples heridas cortantes durante este domingo en las cercanías de la feria libre de Curicó, en la Región del Maule.

De acuerdo con información preliminar, el crimen se registró en las cercanías al recinto, en la calle Cloroformo Valenzuela, donde también se ubica un supermercado mayorista. Allí, en un callejón que separa ambas instalaciones, se encontró al occiso.

En primera instancia llegó personal de Carabineros, quienes acordonaron el sitio del suceso, además de la asistencia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), los que confirmaron la muerte del hombre.

La Fiscalía Regional del Maule confirmó que realiza diligencias en torno al hecho.

Hasta el sitio del suceso se trasladó el fiscal ECOH, Nelson Riquelme, quien lidera las diligencias investigativas junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Se investiga un homicidio en la comuna de Curicó, acontecido durante la tarde de hoy, respecto de un ciudadano de nacionalidad haitiana, que resultó con una herida cortopunzante, que en definitiva le provocaron la muerte”, señaló el fiscal Riquelme.

El ente persecutor confirmó que el cuerpo presenta “claras evidencias de la participación de terceras personas en su muerte”.

Los equipos investigativos trabajan en determinar la identidad de la víctima, como también establecer la dinámica de los hechos que terminaron con esta persona, la que medios locales señalan como un hombre reconocido en el sector.