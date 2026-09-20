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    Foro de Política Exterior respalda a Bachelet tras retiro de carrera a la ONU y cuestiona decisión del gobierno de Kast

    El organismo sostuvo que “difícilmente Chile volverá a tener una figura tan relevante” como la exmandataria.

    Por 
    Sebastián Yeza
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El Foro Permanente de Política Exterior manifestó su reconocimiento a la expresidenta Michelle Bachelet luego que decidiera no seguir compitiendo por la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y, además, calificaron de “inexplicable” que el gobierno del Presidente José Antonio Kast no haya patrocinado la candidatura.

    A través de un comunicado difundido este domingo, el organismo -compuesto por ex autoridades gubernamentales, parlamentarias y académicos-, expresó “su pleno reconocimiento y gratitud a la expresidenta Michelle Bachelet por la muestra de entereza y solidez de convicciones con las cuales impulsó su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas”.

    En esa línea, se destacó su trayectoria de “inigualable”, mencionando las dos ocasiones en que fue Presidenta de la República, cuando se desempeñó como primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

    “Difícilmente Chile volverá a tener una figura tan relevante”, destacaron.

    Al mismo tiempo, el Foro valorar su esfuerzo y los contenidos que desarrolló a lo largo de su campaña, destacando la defensa del multilateralismo, el respeto al derecho internacional, la vigencia de los derechos humanos, la seguridad internacional, la promoción de la democracia, la equidad de género, el combate al cambio climático y la necesaria gobernanza mundial de la revolución tecnológica.

    “Todos estos principios y valores están severamente amenazados hoy día (...) Para ello el rol de la Naciones Unidas seguirá siendo crucial, lo que requerirá un sólido liderazgo comprometido con los valores que Michelle Bachelet levantó en su campaña”, comentaron.

    El Foro Permanente de Política Exterior, además, expresó que su testimonio, que fue “entregado sin el apoyo del actual Gobierno – un gesto históricamente inexplicable –, demostró que Chile siempre estará dispuesto a aportar con lo mejor de sus hombres y mujeres en la construcción de un orden internacional donde los derechos humanos, la democracia y la equidad determinen la relación entre los pueblos”.

    Sobre lo anterior, dijeron que “así lo entendieron los gobiernos de Brasil y México, que le dieron su respaldo, lo cual compromete para siempre nuestra gratitud”.

    Al cierre, relevaron la determinación de la expresidenta Bachelet de “seguir activa en la tarea de construir un mundo de mayor paz, seguridad, desarrollo sustentable y respeto a los derechos humanos”.

    “En tal empeño contará siempre con nuestra colaboración y apoyo”, sentenciaron.

    La expresidenta Michelle Bachelet decidió no perseverar en su carrera por liderar la Secretaría General de la ONU este sábado. En una declaración difundida a través de redes sociales, la exmandataria afirmó estar orgullosa de haber levantado banderas respecto al multilateralismo, el derecho internacional, el reconocimiento del cambio climático, la democracia y los derechos humanos.

    “No me arrepiento de haber asumido este gran desafío. Contribuimos a instalar en el debate que la próxima secretaria general debe ser una mujer de América Latina, una persona verdaderamente independiente, leal a los principios de la organización, y que los enarbole con rigor frente a los Estados, sin importar su tamaño o poder”, manifestó Bachelet.

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