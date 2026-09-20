Boric respalda a Bachelet tras dejar carrera por la ONU: “Sí, sí valía la pena”. En la imagen, Gabriel Boric y Michelle Bachelet.

El expresidente Gabriel Boric reaccionó a través de su cuenta de X a la decisión de Michelle Bachelet de no continuar con su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, destacando la forma en que enfrentó el proceso.

“La dignidad y coherencia con que la Presidenta Bachelet encaró la candidatura a SG de Naciones Unidas será un ejemplo que permanecerá en la historia”, sostuvo Boric.

En su publicación, el exmandatario señaló que el multilateralismo, el cumplimiento del derecho internacional y el respeto irrestricto de los derechos humanos atraviesan momentos de cuestionamiento.

Asimismo, afirmó que existen “algunos poderosos” que “imponen su ley mediante la fuerza y la humillación” y sostuvo que “ lo que representa Michelle Bachelet es incómodo para quienes quieren que esto siga así ”.

Boric respalda a Bachelet tras dejar carrera por la ONU: “Sí, sí valía la pena”

“Sí valía la pena”

Boric también abordó las dudas respecto de si correspondía impulsar la candidatura de Bachelet considerando las dificultades que enfrentaba.

Según escribió, algunos se preguntaban si, dadas sus características, principios y trayectoria de vida, y tratándose desde el comienzo de una candidatura que calificó como “improbable”, valía la pena intentarlo.

“Habiendo conversado mucho con la Presidenta me atrevo a responder con profunda convicción que sí, sí valía la pena”, afirmó.

Boric respalda a Bachelet tras dejar carrera por la ONU: “Sí, sí valía la pena”

El expresidente agregó que “es justamente en los momentos adversos donde hay que defender con más fuerza lo que creemos”, y sostuvo que aunque exista “una derrota temporal”, esta “se convertirá en semilla para el futuro”.

Boric también agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al presidente de Brasil, Lula da Silva, por haber apoyado la candidatura desde un comienzo y mantener ese respaldo.

“Gracias Presidenta Bachelet por tu valentía y dignidad. Mi eterna admiración y respeto”, cerró.