Segunda jornada de la Gran Fonda del Parque O’Higgins reúne a más 38 mil personas y supera los 67 mil asistentes en dos días

La segunda jornada de la Gran Fonda de Chile reunió a 38.566 personas durante este 18 de septiembre en el Parque O’Higgins, convirtiéndose hasta ahora en el día de mayor concurrencia de las celebraciones. Con esa cifra, el evento acumula 67.517 asistentes durante sus dos primeras jornadas.

La alta afluencia se mantuvo hasta avanzada la noche y generó filas en los accesos de calles Matta y Viel, donde los equipos municipales reforzaron los puntos de ingreso para ordenar el flujo de público.

Durante la jornada se desplegaron más de 250 funcionarios municipales, además de Carabineros, Bomberos, equipos de emergencia y seguridad privada. El operativo mantuvo tres anillos de seguridad en torno al recinto.

Segunda jornada de la Gran Fonda del Parque O’Higgins reúne a más 38 mil personas y supera los 67 mil asistentes en dos días

La Municipalidad de Santiago no reportó incidentes graves durante la segunda jornada. Los principales procedimientos estuvieron relacionados con peleas menores asociadas al consumo excesivo de alcohol, que fueron abordadas por los equipos de seguridad y Carabineros.

Los equipos de inspección cursaron además 25 notificaciones por incumplimientos relacionados con plásticos, elementos no reciclables y documentación.

Durante la mañana también se coordinó el retiro de los residuos acumulados tras la jornada anterior.

Más de 67 mil asistentes en dos días

La programación del 18 de septiembre incluyó presentaciones de Jairo Vera, Luis Lambis y Noche de Brujas en el escenario principal, además de la oferta gastronómica, emprendimientos y actividades familiares instaladas dentro del parque.

La celebración continúa este domingo 20 de septiembre. Los niños de hasta 12 años y los adultos mayores desde los 65 años cuentan con entrada gratuita hasta las 14 horas.

En el acceso de calle Rondizzoni se mantiene además un módulo municipal para resolver problemas con pases de cortesía y accesos digitales. El municipio reiteró también la recomendación de no llevar mascotas, debido a la alta concentración de personas, el ruido y los estímulos propios de la actividad.