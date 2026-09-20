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    Periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash es asesinada a tiros durante acto de campaña en Perú

    Susy Isabel Aponte Polo, conocida como “La China Polo”, fue atacada mientras realizaba una actividad proselitista en un mercado de Caraz. La Policía detuvo a un ciudadano venezolano señalado como presunto autor y le incautó un arma de fuego.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    Europa Press
    Susy Isabel Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional. Foto: China Polo Dominical.

    La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, conocida como “La China Polo”, fue asesinada a balazos este sábado durante una actividad de campaña en la ciudad de Caraz, en la provincia de Huaylas, Perú.

    El ataque ocurrió cerca de las 12.40 horas, mientras la comunicadora recorría las inmediaciones de un mercado junto a simpatizantes y miembros de su agrupación política.

    De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), Aponte Polo, de 43 años, murió producto de las heridas provocadas por los disparos. El ataque dejó además a cinco personas heridas por proyectiles de arma de fuego, quienes fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Caraz para recibir atención médica.

    Tras el despliegue policial, fue detenido un ciudadano venezolano, identificado por las autoridades con las iniciales L.I.O.D., señalado como presunto autor del ataque. Durante el procedimiento se le incautó un arma de fuego, la que será sometida a las pericias correspondientes para determinar si fue utilizada en el crimen. La investigación busca establecer además si existen otros involucrados.

    La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas inició una investigación preliminar por el delito de feminicidio contra quienes resulten responsables. Entre las primeras diligencias se encuentran el levantamiento del cuerpo, la recopilación de evidencias y la revisión de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer la dinámica del ataque.

    Aponte Polo era periodista y dirigía el espacio informativo digital “China Polo Dominical”, desde donde difundía denuncias sobre presuntas irregularidades y hechos de corrupción en Áncash. Días antes de su asesinato había denunciado públicamente haber recibido amenazas y llamadas provenientes, según su propio relato, desde distintos establecimientos penitenciarios.

    La comunicadora también se encontraba desarrollando una carrera política. Era candidata al Gobierno Regional de Áncash y participaba en el proceso electoral previsto para el próximo 4 de octubre, como candidata de Socios por Áncash.

    El crimen generó condenas de organizaciones vinculadas al periodismo y autoridades electorales. El Consejo de la Prensa Peruana solicitó esclarecer los móviles del homicidio y advirtió sobre otros casos de periodistas asesinados que no han sido resueltos. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) condenó el ataque y llamó a esclarecer los hechos para garantizar el desarrollo del proceso electoral.

    Más sobre:PerúPeriodistasÁncashCarazSusy Aponte

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