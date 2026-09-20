Decretan prisión preventiva a imputado por femicidio tentado en Coyhaique

La medida cautelar de prisión preventiva le decretaron a un hombre este domingo por los delitos de femicidio tentado y daños simples consumados a su exconviviente, perpetrados el pasado sábado en la comuna de Coyhaique, Región de Aysén.

La Fiscalía de Coyhaique expuso la declaración de la víctima, testimonios de los funcionarios aprehensores y evidencia material, incluyendo fotografías de las lesiones, durante la audiencia de control de detención.

Con todo, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público al estimar que la libertad del imputado constituye “un peligro para la seguridad de la sociedad y especialmente para la seguridad de la víctima”.

Por ello, las diligencias quedaron a cargo de la Sección de Investigación Policial de Carabineros durante los 75 días establecidos para la investigación.