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    Trump anuncia que “arco del triunfo” que planea construir en Washington también funcionará como complejo militar

    Esto, con el fin de “albergar, almacenar y tener la capacidad de utilizar rápidamente grandes cantidades de drones, además de francotiradores, tanto en el techo como en las áreas de la plaza, y también disponer y mantener almacenadas grandes cantidades de munición para francotiradores”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Trump anuncia que “arco del triunfo” que planea construir en Washington también funcionará como complejo militar

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que el arco del triunfo que planea construir en un sitio histórico de Washington también funcionaría como un “complejo militar de primer nivel”.

    El mandatario estadounidense expresó a través de Truth Social que fue a “petición expresa de las fuerzas armadas de EE.UU. y por motivos de seguridad nacional” que accedió a convertir el proyecto en un complejo militar.

    Esto, con el fin de “albergar, almacenar y tener la capacidad de utilizar rápidamente grandes cantidades de drones, además de francotiradores, tanto en el techo como en las áreas de la plaza, y también disponer y mantener almacenadas grandes cantidades de munición para francotiradores”.

    “No habrá ninguna instalación como esta en ningún lugar del mundo”, agregó Trump.

    La estructura de 76 metros propuesta, que se asemeja al Arco del Triunfo francés, se ubicará a orillas del río Potomac, en Memorial Circle, entre el extremo del puente Arlington Memorial y elCementerio Nacional de Arlington, lo que ha traído diversas criticas al obstruir la vista de otros monumentos ubicados en la capital estadounidense.

    Trump anuncia que “arco del triunfo” que planea construir en Washington también funcionará como complejo militar

    La administración Trump no buscó la opinión del Congreso para un cambio de esta magnitud en la capital del país. Incluso, la Administración Federal de Aviación (FAA) aprobó este viernes el arco del triunfo planeado por el presidente Donald Trump al señalar que no interferirá con las aeronaves que vuelan hacia el cercano Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

    La determinación de Trump por construir la estructura se suma a otros proyectos del mandatario para dejar su sello en la ciudad, tales como el salón de baile en la Casa Blanca, el que también justificó con la inclusión de componentes militares y de seguridad nacional.

    Según fuentes citadas por Axios y el Washington Post, el costo del proyecto podría alcanzar los 100 millones de dólares, aunque la Casa Blanca no precisó el costo de manera oficial. Con todo, Trump sugirió que parte de los fondos sobrantes de la construcción del salón de baile de la Casa Blanca podrían destinarse a la obra.

    Lee también:

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosArco del triunfo

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