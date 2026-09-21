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    Gobierno apoya feriado regional para Magallanes el 21 de septiembre: “Es un reconocimiento a su historia”

    El ejecutivo dio a conocer la iniciativa en el marco de una nueva conmemoración del 183.º aniversario de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Hasta Punta Arenas llegó este lunes el vicepresidente Claudio Alvarado para participar en la ceremonia oficial de conmemoración del 183º aniversario de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes.

    Su visita a la zona, de la cual es oriundo, busca celebrar el hito histórico de 1843 en el que la goleta Ancud aseguró la soberanía chilena en el territorio austral.

    Es bajo ese marco que el vicepresidente dio a conocer que el Ejecutivo respalda el proyecto que busca establecer el 21 de septiembre como feriado regional.

    “Hoy nos convoca una fecha que pertenece a la historia grande de Chile, una fecha que nos recuerda que la nación que hoy compartimos fue construida gracias a la visión, al coraje y al sacrificio de hombres y mujeres que se atrevieron a llegar más lejos. La hazaña de la Goleta Ancud en 1843 representa sin duda uno de esos momentos en que Chile decidió su futuro”, partió destacando Alvarado.

    “Bajo el mando del capitán Juan Williams, una pequeña embarcación zarpó desde Chiloé con una misión que parecía superar sus medios, llegar hasta el estrecho de Magallanes y afirmar allí la soberanía nacional. Aquella expedición reunió a hombres y mujeres que enfrentando las dificultades del mar, el clima y la incertidumbre cumplieron una misión que marcaría para siempre nuestra historia”, continuó.

    “No contaban con los recursos ni las comodidades de nuestro tiempo, pero sí contaban con voluntad, contaban con valentía y contaban con un profundo compromiso con Chile. Y eso es precisamente lo que hoy día acá recordamos, que la grandeza de una nación no depende solamente de sus recursos, sino también de la determinación de quienes están dispuestos a servirla”, agregó.

    Luego subrayó: “La incorporación de Magallanes al territorio nacional tuvo una trascendencia que va mucho más allá de su dimensión territorial. Significó afirmar la soberanía de Chile en el extremo austral, consolidar nuestra presencia en el estrecho de Magallanes y abrir una nueva etapa en nuestra relación con los océanos y con el mundo”.

    Dicho eso, informó: “En conversación con el Presidente José Antonio Kast durante la mañana de hoy, les puedo señalar que, como gobierno, hemos decidido apoyar que el 21 de septiembre sea feriado regional en Magallanes”.

    “Lo hacemos como un reconocimiento a su historia, a su identidad y al aporte de tantas generaciones que han hecho patria en este territorio austral”, destacó Alvarado.

    Más sobre:MagallanesFeriado21 de septiembreClaudio AlvaradoToma de Posesión

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