SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Rating del domingo 20 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    133 Atrapados. Foto: Mega Daniela Apablaza Sandoval

    A diario la empresa Ibope elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del domingo 20 de septiembre de 2026

    Estos son los programas más vistos el domingo 20 de septiembre, según el rating de televisión abierta elaborado por Ibope.

    1. 133 Atrapados por la Realidad
    2. CHV Noticias Central
    3. Meganticias Prime Domingo
    4. Teletrece
    5. Cultura 13 Access / Lugares que Hablan (R)
    6. CHV Noticias Tarde
    7. Socios por Chile
    8. Domingos de Película / Ataque a la Casa Blanca
    9. Sabingo (A) / Contamos tu Historia
    10. Fiebre de Canto
    Rating 20 de septiembre. Foto: Ibope

    De acuerdo a Ibope, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Ibope en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

    Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Hay una legítima preocupación”: rectores temen fuerte recorte en presupuesto y envían mensaje de advertencia a Arzola

    En el avión presidencial: el reclamo de Soto y Ortiz a Kast por Bachelet y la apuesta del Mandatario por abrir diálogos con la oposición

    A La Moneda se le acaba el tiempo para decidir futuro de TVN: ni siquiera define mesa técnica para nuevo modelo financiero

    El ruido que se levantó en la comitiva presidencial por asistencia de Kast en el Escudo de las Américas de Trump

    Las razones de las autoridades de Alemania para restringir el acceso de la extrema derecha a información de inteligencia

    Samuel Donoso activa su defensa tras la arremetida del CDE por soborno y ficha a Eduardo Riquelme como su abogado

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo por la Copa Chile

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo por la Copa Chile

    2.
    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    3.
    Dónde y a qué hora ver a Cobreloa vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Cobreloa vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    4.
    Temblor hoy, martes 22 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 22 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy publicista y esto es lo que está detrás de la polémica campaña de Sydney Sweeney

    Soy publicista y esto es lo que está detrás de la polémica campaña de Sydney Sweeney

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    El cáncer metastásico de un niño de 3 años desapareció después de esta terapia experimental, según un informe

    El cáncer metastásico de un niño de 3 años desapareció después de esta terapia experimental, según un informe

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000
    Tecnología

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo por la Copa Chile

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo por la Copa Chile

    Dónde y a qué hora ver a Cobreloa vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Cobreloa vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    ¿Cómo se aplica el Subsidio Eléctrico? Revisa los montos que recibe cada familia

    ¿Cómo se aplica el Subsidio Eléctrico? Revisa los montos que recibe cada familia

    Estaban detrás de la Sacristía: investigan hallazgo de osamentas en catedral de Rancagua
    Chile

    Estaban detrás de la Sacristía: investigan hallazgo de osamentas en catedral de Rancagua

    Ministro Arrau y discusión del levantamiento del secreto bancario: “Empezar a abrir esa puerta nos parece algo riesgoso”

    Faltó un voto: Cámara rechaza reforma constitucional que buscaba extender el plazo de detención para una expulsión administrativa

    Presupuesto 2027: recursos para regiones caerían 10% real y gobernadores agendan cita clave con Quiroz para revertir baja
    Negocios

    Presupuesto 2027: recursos para regiones caerían 10% real y gobernadores agendan cita clave con Quiroz para revertir baja

    Data centers: Colliers detecta 34 nuevos desarrollos para los próximos años en Chile

    Andrés Lyon asume como CEO de la matriz de salmonera Australis en Chile

    Confirman qué provocó la muerte de la actriz Hayden Panettiere
    Tendencias

    Confirman qué provocó la muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Apple inaugura Apple Music Hall en Londres: un recinto para conciertos con sonido espacial y transmisiones en vivo

    Se esperan más de 200 mm: las regiones afectadas por el “río atmosférico extremo” que llega a Chile

    En vivo: los Diablos enfrentan a Argentina en la final del hockey césped masculino de los Odesur
    El Deportivo

    En vivo: los Diablos enfrentan a Argentina en la final del hockey césped masculino de los Odesur

    “Nuestras Águilas en servicio internacional”: Crystal Palace destaca la nominación de Darío Osorio a la Roja

    El regalo chileno que Vozinha les llevó a sus compañeros de Cabo Verde

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos
    Tecnología

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

    Motorola y Bang & Olufsen anuncian alianza para llevar audio de alta gama a sus próximos smartphones

    Mis Muertos Tristes: la serie de Pablo Larraín y Mariana Enriquez logra aplausos en su función pero críticas tibias
    Cultura y entretención

    Mis Muertos Tristes: la serie de Pablo Larraín y Mariana Enriquez logra aplausos en su función pero críticas tibias

    Denisse Malebrán sorprende con giro latinoamericano en su nuevo disco

    Muere a los 92 años Sergio Valero, ícono de la danza chilena y reconocido por su rol de jurado en TV

    Trump insta a países a abandonar la Corte Penal Internacional y amenaza con “aniquilar a Irán”
    Mundo

    Trump insta a países a abandonar la Corte Penal Internacional y amenaza con “aniquilar a Irán”

    “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”: Lula critica en la ONU la injerencia externa en las elecciones sin mencionar a EE.UU.

    Guterres advierte del riesgo de “limpieza étnica” en Cisjordania y afirma que la devastación en Gaza no tiene precedentes

    IA con mirada de mujer
    Paula

    IA con mirada de mujer

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta