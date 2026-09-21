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    Culto

    Aliocha De la Sotta vuelve a Teatro La Memoria con dos aplaudidos montajes

    La connotada directora nacional Aliocha De la Sotta llega a Teatro La Memoria con la última creación de Teatro La Mala Clase “Interestelar”, del 23 al 26 de septiembre, y la premiada “Hilda Peña”, del 1 al 10 de octubre. El espacio cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

    Por 
    Equipo de Culto

    Dos montajes muy distintos en distintos momentos de su vida. La directora Aliocha De la Sotta presenta en Teatro La Memoria “Hilda Peña”, pieza escrita por Isidora Stevenson estrenada en 2014, e “Interestelar, de lo que trata este momento es de encontrar la luz o intentarlo”, de Leyla Selman, la última creación junto a su compañía Teatro La Mala Clase.

    El espacio cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

    “Interestelar”, montaje que De la Sotta desarrolló durante su residencia en Teatro La Memoria en 2024, tendrá funciones del 23 al 26 de septiembre. La historia sigue a Pao, quien un día en el colegio decide revelarse y defender los derechos de todos los que son diferentes a través del movimiento ‘Qué te importa’. Al ser rechazados como agrupación para participar en la Kermés, Pao y una compañera realizan una performance de protesta contra el bullying y el acoso escolar, que termina con ambas en el hospital.

    Esta es la historia de Pao, pero también es la historia de su familia y de cómo a partir de estos sucesos se enfrentan juntos, no solo a la revelación de un secreto, sino también al develamiento de verdades que cada uno guarda en lo más profundo de su naturaleza. La obra es una historia sobre el amor y nos habla de cómo el romper círculos atávicos de discriminación podría ser algo hermoso y liberador.

    Con las actuaciones de Paulina Giglio, Bosco Cayo, Jaime Leiva, Mónica Ríos, Gara François, Tam Astudillo, la obra se construye ante la interrogante sobre el futuro del mundo, el enigma del devenir humano en tiempos apocalípticos, las preguntas existenciales que rodean la adolescencia y el deseo de presentar al público joven una posibilidad luminosa, brillante y esperanzadora de vida colectiva solidaria.

    “La propuesta de Leyla Selman nos dio una libertad nueva como compañía, de explorar en nuevas formas, tanto escénicas como dramatúrgicas, en términos de estructura y de construcción de la historia”, cuenta la directora. “Es la historia de una familia el día que una estrella choca con ellos. Habla del amor entre las familias. Pero, sobre todo, también es una reflexión sobre qué pasa cuando en la familia se guardan muchos secretos”.

    Por otro lado, “Hilda Peña” tendrá una temporada del 1 al 10 de octubre. La obra, ganadora en 2014 de la XVI Muestra Nacional de Dramaturgia en la categoría emergente y del Premio Municipal de Santiago 2015 en dramaturgia, ha viajado por una decena de localidades a lo largo de Chile y se ha presentado en tres festivales internacionales.

    Protagonizado por la destacada actriz Paula Zúñiga, el montaje propone un intenso y desgarrador monólogo que explora la memoria, la pérdida y lo inexorable de la muerte a través de un relato íntimo y perturbador. Se sitúa en los años 90, donde un gran asalto al Banco O’Higgins del Faro de Apoquindo termina con ocho muertos. Uno de ellos es el hijo de Hilda Peña. De ahí en adelante, todo es pena.

    Un testimonio de un pedazo de la historia nacional femenina que sucede lejos de los relatos oficiales. “Una mujer que nos cuenta en primera persona sobre su vida, intentando reconstruir la historia que la une con su hijo. Un relato, no político, de lo que fue la transición a la democracia en nuestro país. ¿Cómo resuenan esos años 90, incluso hoy?”, reflexiona De la Sotta.

    “Interestelar”

    Temporada: 23 al 26 de septiembre. Miércoles a sábado 20:00 hrs

    Entradas: https://ticketplus.cl/events/interestelar

    “Hilda Peña”

    Temporada: 1 al 10 de octubre. Jueves a sábado 20:00 hrs

    Entradas: https://ticketplus.cl/events/hilda-pena-2026-10-01-20-00-00-0300

    Teatro La Memoria (Bellavista 0503, Providencia. Metro Salvador)

    Más sobre:TeatroAliocha De la SottaTeatro La MemoriaTeatro Culto

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